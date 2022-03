María Patiño plora en directe: “M’han fet sentir mala mare”

María Patiño sempre ha intentat mantenir la vida personal allunyada del focus mediàtic. La presentadora de Telecinco és un personatge públic des de fa més de dues dècades, però és de les poques que ha aconseguit mantenir oculta la família. No se sap pràcticament res sobre el seu marit i encara menys sobre el fill, a qui ha protegit de la premsa rosa en la que ella treballa. No va ser fins l’any passat que es van publicar unes fotografies del jove Julio, de 21 anys.

Aquest cap de setmana, la presentadora gallega de Sálvame i Socialité s’ha sincerat sobre un dels pitjors moments de la seva vida… el que té a veure amb el seu únic fill: “Estic particularment bastant emocionada perquè he viscut situacions similars a les que Rocío Jurado fa referència. Jo no vaig poder criar el meu fill perquè havia d’estar a Madrid treballant si volia complir els meus somnis professionals”. Deixar el fill amb els avis mentre ella triomfava a televisió va fer que molts l’acusessin públicament de ser “una mala mare“. Ara reconeix que la situació va fer-li molt de mal: “Jo m’estava rebel·lant, però en el fons pensava que no estava fent les coses bé. Les meves circumstàncies personals van fer que em busqués la vida a Madrid i vaig deixar el meu fill amb els meus pares. Jo vaig arribar a pensar que estava en el lloc incorrecte… Arribes a dubtar”, deia entre llàgrimes.

Primeres fotos de María Patiño amb el fill | Semana

“Amb el pas dels anys he intentat reforçar la idea que el que vaig fer estava bé. La persona que està ara al meu costat em va fer veure que era així”, afegeix. Assegura que rebre crítiques sobre la manera en la que criava el fill va afectar-la molt: “Les paraules fan tant de mal… En mi van suposar un problema d’autoestima i un sentiment de culpa que m’ha fet mal molt de temps. Ja he deixat de tenir aquesta por i ho explico perquè els meus pares ja no hi són. Aquesta és la primera vegada en la que en parlo obertament. Sentir-me assenyalada com a mare és duríssim. He mirat cap a terra durant molt de temps perquè creia que era una culpa. Ara me n’adono que potser no ho he superat i que continua fent mal”. El noi s’ha criat a Sevilla amb els avis, fins que van morir el 2017 i va traslladar-se a Madrid per viure amb la mare i el seu marit actual.

#APOYOROCIO4M #LoSientoMiAmor#ViernesDeluxe@maria_patino : " Yo particularmente estoy bastante emocionada, ella a hablado de dos cosas que yo he vivido en una generación diferente a la de Rocío Jurado…." pic.twitter.com/WenTtPpKFf — MiFusco43 (@MiFusco43) March 4, 2022

La presentadora mai no havia parlat d’una manera tan sincera sobre els problemes que ha tingut en la criança del fill, de qui va perdre’s molts moments a canvi de treballar per intentar fer-se un nom en la professió; el que finalment aconseguia. Ara té una relació boníssima amb el jove, el que l’omple d’orgull i felicitat després de tant patiment.