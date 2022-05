María Jesús Ruiz, embarassada

Bomba en el món del cor. María Jesús Ruiz està embarassada, tal i com ha confirmat el programa de Telecinco ‘Socialité’. Per a confirmar-ho, ‘Socialité’ s’ha posat en contacte amb la guanyadora de ‘Gran Hermano Duo’ i, tot i que és cert que no ha volgut donar moltes declaracions sobre aquest tema (perquè volia portar-ho en secret), ha estat ella mateixa qui ha confirmat la notícia: Curro i ella seran pares junts.

Per a María Jesús Ruiz, aquest seria el seu tercer fill o filla (té una fruit de la seva relació amb Gil Silgado i una altra el pare de la qual és Julio Ruz). La notícia l’ha filtrat una dona que comparteix sala d’espera amb ella: “Està de dos mesos”, ha afegit. Per aquest motiu, el programa que presenta María Patiño s’ha posat en contacte amb María Jesús per a donar-li l’enhorabona i ella ha agraït la felicitació.

María Jesús Ruiz i el seu xicot, Curro | Europa Press

“No es pot confirmar”

Després de donar les gràcies per la felicitació, María Jesús ha trucat al programa de la cadena privada per a insistir que “no ens pot confirmar” la informació, potser perquè ha venut l’exclusiva a alguna revista del cor i la informació no podria sortir abans de cap de les maneres. Moltes són les incògnites que encara queden a l’aire. Se sap si el nadó serà nen o nena? Han pensat en algun nom per al futur fill o filla?