Malú concedeix la seva entrevista més sincera sobre la maternitat

Malú ha estat una de les darreres convidades a Las tres puertas de María Casado a TVE, que aquest dimecres ha tancat la primera temporada. La cantant està preparant una gira que els fans desitgen amb moltes ganes, després de tres anys sense cap novetat musical. Dues operacions, l’embaràs i la pandèmia l’han allunyat dels estudis de gravació durant molt de temps i ella també està desitjant tornar a tenir contacte amb els seus seguidors. Reconeix que mai no l’havia emocionat tant una gira i això que treballa en aquest món des que tenia 16 anys: “Vaig començar molt jove i havia de parlar amb un munt de gent. Jo, que era molt tímida, no entenia per què havia de parlar tant… però intentava semblar una mica més gran. Sóc molt perfeccionista i intento cuidar molt la imatge que ofereixo, per això les entrevistes sempre m’han generat molta ansietat”.

La presentadora li preguntava si fer 40 anys l’ha ajudat a deixar enrere les ximpleries, però Malú té clar que l’edat no ha estat la causa de la seva maduresa: “Ara m’és igual tot i és molt alliberador. A mi se’m va treure la ximpleria de cop quan va néixer la meva filla. És llavors quan deixes de ser el centre de l’univers i ella comença a ocupar aquell lloc. Ja no hi ha res més. Ser mare és molt més estressant que tota la resta, em preocupo per tot el que fa la meva filla! La petita Lucía està molt graciosa, estic gaudint una barbaritat d’ella. El que no m’imaginava era que es pogués estimar d’una manera tan brutal, tan forta i tan profunda. Sóc una mare entregada i pesada. Nosaltres ara estem treballant molt i tenim molts projectes en ment, però m’ho prenc d’una manera totalment diferent perquè ara tinc una filla que s’ha convertit en la meva prioritat absoluta”.

Malú no volia fer una aturada en la música tan gran, però les circumstàncies l’han forçat una mica: “Estic més emocionada que mai perquè tinc moltes ganes de cantar després de tres anys guardant el sentiment a dins. Mai no hauria fet una aturada així, però em vaig veure obligada a cancel·lar una gira per una lesió quan em vaig trencar els lligaments. Per primera vegada a la meva vida, vaig ser jo qui vaig dir als meus companys que havíem de parar. Em sentia molt malament perquè tots són persones amb família… Aquell va ser el començament del meu gran canvi”.

L’exitosa artista no ha parlat de la seva parella, de l’Albert Rivera, però sí que ha reconegut que són molt familiars i que tenen molta relació amb el germà de la cantant i els seus nebots: “A casa sempre tenim flamenc i diversió”.