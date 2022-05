Detenen un actor de ‘LQSA’ per assassinar presumptament una anciana

Tràgic succés amb un actor de La que se avecina com a protagonista. Els seguidor de la icònica sèrie d’humor de Telecinco s’han quedat amb la boca oberta en conèixer la detenció de Luis Lorenzo (qui interpretava l’enemic d’Antonio Recio) i la seva dona Arancha, als qui han acusat d’haver assassinat la tieta d’ella. El matrimoni hauria convidat a casa a Isabel, la tieta anciana de l’Arancha. Semblava que seria una visita puntual d’un cap de setmana, però per sorpresa de la família l’estada es va allargar i allargar.

El germà de la vídua va començar a sospitar, especialment en veure comportaments molt estranys en l’actor i la seva dona. No deixaven que es comuniqués amb ningú i tampoc que sortís de casa, el que va donar ales a aquest familiar per denunciar la seva desaparició a la Policia. Uns agents es van presentar a la casa i van veure que l’intèrpret els rebia amb un somriure sense ocultar que l’anciana vivia amb ells des de feia uns mesos. Ara bé, no els va permetre entrar sense una ordre judicial.

Poc després d’aquella visita, el juny de l’any passat, la dona va morir a dins de la casa de l’actor i la seva mort va ser certificada com a natural. Van traslladar el cos a Astúries perquè fos enterrat allà, però el germà de l’anciana va continuar lluitant per intentar demostrar que no havia estat una mort natural. Finalment, va aconseguir que se li realitzés una autòpsia i, en ella, es va poder demostrar que la mort havia estat provocada per enverinament.

Luis Lorenzo, en una escena de LQSA | Telecinco

S’investiga la implicació de l’actor i la seva dona en la mort de l’anciana

Fonts del cas asseguren que aquesta no era la primera vegada que la dona passava una època amb Arancha i Luis, durant les quals els familiars deien que acabava tenint símptomes de demència. El que més va fer sospitar a la policia va ser que poc abans de morir, la dona deixés un testament a favor de la dona de l’actor, a qui deia que li deixaria un pis en Astúries i unes terres quan morís. Davant d’aquestes proves i en saber-se que l’actor d’Homicidios i Al salir de clase actualment no té feina actualment. Ara tots dos han passat a disposició judicial i comença la investigació per intentar demostrar si realment són culpables de la mort de la dona i si tot formava part d’un pla malèvol per treure-li diners.