El passat fosc del detingut Luis Lorenzo: amenaces, estafes i infidelitats

Luis Lorenzo es troba a l’ull de l’huracà des que es filtrés a la premsa la seva detenció. L’actor secundari de La que se avecina, El comisario, Homicios i Hospital Central ha estat acusada d’assassinar, presumptament, la tieta de la seva dona. Expliquen fonts policials que l’intèrpret i la seva dona haurien enganyat l’anciana perquè passés una temporada a casa seva, el que haurien aprofitat per convèncer-la per canviar el testament i deixar-los totes les seves propietats. Un cop això va estar fet, l’haurien enverinat. El jutge els ha deixat amb llibertat amb càrrecs, però la investigació continua oberta i podrien acabar empresonant-los en cas de confirmar-se que l’haurien matat.

Des que sortís a la llum aquesta notícia bomba, que molts companys de professió de l’actor estan aprofitant per revelar anècdotes sobre ell molt tèrboles. La primera en parlar-ne ha estat Mercedes García, una exparella de Luis. Van sortir durant un temps, en el que ell va estafar-li 630.000 € abans d’enganyar-la amb una altra noia a qui va deixar embarassada: “Jo estava cega i no em creia el que em deien les meves amigues sobre ell”.

Qui es va adonar que no era un home de fiar va ser Teresa Bueyes, l’advocada dels famosos. En una entrevista a Viva la vida aquest dissabte, ha assegurat que el va denunciar perquè no feia més que amenaçar-la: “Vam ser amics durant 17 anys i jo era la seva advocada, de fet. Em vaig adonar que s’estava aprofitant de la seva parella, ja que marxava als països àrabs i es gastava una autèntica dinerada i tot ho pagava amb els diners d’ella. Jo em vaig adonar, el vaig deixar en evidència i va començar a amenaçar els meus pares. Anava a casa de la meva mare, que ja tenia 80 anys, i l’amenaçava. Va arribar a denunciar el meu pare! Vaig denunciar-lo i tot això està als tribunals, amb una ordre d’allunyament per a aquest senyor”.

Luis Lorenzo, detingut per assassinar presumptament una anciana | Telecinco

Les exparelles de Luis Lorenzo el deixen en evidència

Després han ofert el testimoni de Romy Abradelo, una altra de les parelles de l’actor. En el seu cas, afegeix que Luis és un mentider de qui no et pots fiar: “Volia fer pena en els càstings i deia que la seva mare tenia càncer terminal i que li feia molta il·lusió veure’l a televisió. Un any després, la mare realment va tenir un càncer de pit i va acabar morint. Luis és la típica persona que pot menjar-te el cap molt fàcilment”.

Algunes fonts van més enllà i asseguren que el van sentir alegrant-se públicament de la mort de la tieta de la dona -a qui haurien matat ells presumptament-: “Vam sentir que deia que ja s’havia mort la tieta i que gràcies a això podrien comprar-se la casa que volien a Madrid”, han declarat davant la Guàrdia Civil com a prova contra ell.