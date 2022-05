Primeres declaracions de l’actor Luis Lorenzo després de la detenció

Luis Lorenzo ha estat detingut aquesta setmana per la seva presumpta implicació en l’assassinat d’una anciana, a qui coneixia perquè era tieta de la seva dona. En els seus últims mesos de vida, la dona estava vivint a casa seva. El problema? Que a l’autòpsia s’ha vist que va morir enverinada i no de causa natural com creien fins ara. L’actor de La que se avecina i la seva dona són els principals sospitosos, ja que poc abans de morir van ser anomenats els nous hereus de la senyora. Tot apunta que l’haurien convençut perquè canviés el testament a favor seu i, poc després, l’haurien enverinat per poder cobrar-ho.

Des que es filtrés la seva detenció, l’intèrpret s’ha convertit en protagonista de l’actualitat. De fet, han aparegut dues exparelles seves que han tret a la llum els seus draps bruts. Una d’elles ha dit que la va estafar 630.000 € i l’altra, que li va dir que la mare tenia càncer quan era mentida. Avui, el matrimoni ha concedit les primeres declaracions al respecte. Ho han fet a les portes dels jutjats, al que han acudit acompanyat del seu fill de quatre anys. Davant dels micròfons d’Informalia, han proclamat la seva innocència i han assegurat que no la van enverinar: “Estem disposats a col·laborar amb la justícia”.

“No estic nerviós ni preocupat perquè sóc totalment innocent”, ha dit l’actor davant dels mitjans que l’esperaven a les portes dels jutjats. En la mateixa línia, ha deixat clar que no tornarà a parlar amb la premsa: “No faré absolutament cap declaració més enllà de dir que la meva dona i jo som completament innocents i que confiem plenament en la feina que està fent la justícia. Demano respecte a tots els mitjans per un dret constitucional que és la presumpció d’innocència. Estic convençut que tot això s’aclarirà i l’única cosa que desitjo és que sigui com abans possible. Demano respecte i ha advertit que prendrà qualsevol mesura que sigui necessària per aclarir tot això”.

Luis Lorenzo, en una escena de LQSA | Telecinco

Luis Lorenzo i la seva dona neguen estar implicats

La seva dona també ha volgut insistir en què tot el que s’està dient és mentida: “És absolutament fals. Som innocents i oferim la nostra màxima col·laboració amb la justícia perquè tot el que s’està dient és fals i ho acreditarem documentalment. Tenim la consciència absolutament tranquil·la perquè tot és fals”.

Què han dit sobre les declaracions de les exparelles? “Lamentablement, estan parlant d’una bateria de mentides sense cap mena de prova. Tot és fals i apel·lo a la prudència i la presumpció d’innocència. Tenim fills petits, si us plau. És fals que vaig arruïnar al meu pare i que féssim cap despesa dels diners de la senyora”.