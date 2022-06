Més proves contra Luis Lorenzo: transaccions sospitoses i diners ocults

Luis Lorenzo s’enfronta a una acusació que podria portar-lo a presó a ell i a la seva dona. Els investigadors creuen que l’actor secundari de La que se avecina i Homicidios hauria assassinat la tieta de la seva dona, a qui haurien enverinat després de convèncer-la que canviés el testament a favor seu. Agents de la Guàrdia Civil els van detenir el passat 25 de maig, pràcticament un any després de la mort de l’anciana. En un principi es va creure que era una mort natural, però l’autòpsia va revelar que l’havien enverinat perquè tenia uns nivells de metalls pesants que superaven en un 200% la dosi habitual.

En les primeres declaracions que han concedit al respecte, tots dos han negat la seva implicació amb rotunditat i han demanat respecte. El problema? Que les coses es compliquen per a ells, ja que cada vegada hi ha més proves que els incriminen. La darrera? Que en el registre que s’ha practicat a casa seva hagin trobat 127.000 € en bitllets petits i ocults a sota del matalàs.

Diversos testimonis creuen en la culpabilitat de Luis Lorenzo

Diversos testimonis han apuntat que la dona no estava còmoda durant la seva estada a la casa del matrimoni: “Deia que el Luis era dolent i que feien que ella ho pagués tot. A més a més que havia deixat clar que no volia ni parlar del tema del testament, però que en tot cas li ho deixaria tot als seus germans i no a ells”.

Tot es complica quan s’analitzen els moviments bancaris de l’anciana de 85 anys, que hauria ingressat 11.700 € a la neboda en diferents transferències. Durant aquests mesos en què la dona va viure amb ells, la dona hauria extret 23.000 € del seu compte curiosament… El 21 de maig del 2021, només un mes abans de la seva mort, la neboda va obtenir un poder notarial per poder accedir als comptes de la tieta.

Primeres paraules de Luis Lorenzo després de la detenció | Telecinco

La dona de Luis Lorenzo es defensa

La dona de Luis Lorenzo s’ha mostrat indignada en la seva primera aparició pública després de l’esclat del cas: “Ara diuen que sóc una assassina perquè tots volien els diners de la meva tieta. Doncs jo només diré que la meva tieta tenia por dels seus germans perquè la volien internar en una residència. Per això ella va venir voluntàriament a casa meva. Aquí tenia una dona que la cuidava, ella estava molt bé i atesa durant les 24 hores del dia. Jo em vaig assabentar de la mort de la meva tieta perquè la cuidadora em va trucar quan jo estava a Astúries. El meu marit no va deixar entrar la policia a casa perquè no tenien una ordre judicial i, a més a més, la meva tieta estava molt malalta i deteriorada. Volíem preservar la seva intimitat. No tenim absolutament res a veure amb la seva mort”, va dir davant dels mitjans de comunicació i també davant del jutge durant la seva declaració.

II com reacciona la resta de la família a aquestes acusacions? Bàsicament, amb més informació que deixa l’acusada en evidència: “Sabem que la nostra germana tenia 60.000 € al banc, a més a més, de tot el que tenia a fix termini, un pis a Astúries i diverses finques rústiques. El problema de tot plegat és que nosaltres sabem que tenia por a la seva neboda”. De moment no hi ha res provat i és feina dels investigadors aconseguir les proves suficients per incriminar el matrimoni en un assassinat que podria portar-los a presó. Sigui com sigui, de moment estan en llibertat condicional i caldrà esperar per veure si finalment troben prou indicis per tornar a detenir-los o si finalment no aconsegueixen provar-ho.