Lola Mencía, molt preocupada perquè podria patir una malaltia degenerativa

Lola Mencía es va fer coneguda per la seva participació al programa ‘La Isla de las Tentaciones’. Després va participar al concurs ‘Supervivientes’. La influencer fa poc que ha deixat la seva relació amb qui havia estat el seu xicot els últims temps, Iván, i està treballant com a cap d’un hotel caní. Però ara està espantada, i sembla que travessa per un dels pitjors moments de la seva vida.

En concret, Lola està molt preocupada perquè no sap si podria acabar desenvolupant una malaltia degenerativa que ja existeix a la seva família. Estem parlant del Parkinson. Segons ha explicat ella mateixa a les xarxes socials, està començant a tenir algun símptomes: “M’estic adonant que estic començant a desenvolupar una certa tremolar”.

Lola de ‘La isla de las tentaciones’ – Telecinco

La influencer no ha volgut concretar més, però sí que ha deixat clar als seus milers de seguidors que aquest “és un tema important per a mi”. El cert és que Lola està patint especialment ja que hi ha antecedents de la malaltia a la seva família. Una tieta seva pateix Parkinson des de fa algun temps, i que li provoca forts tremolors a les mans.

“Ha anat a moltes consultes, fins i tot l’han operat amb una operació molt complexa, obrint-li el cap i posant-li una espècie de circuit per a controlar aquesta tremolor”, ha relatat Lola, que ja no ha donat més detalls sobre com és exactament la malaltia que pateix la seva tieta.

Lola, exparella de Diego

La noia té més de 659.000 seguidors a Instagram, on comparteix imatges del seu dia a dia. Ara mateix es troba en ple procés judicial per Orús, el gos que compartia amb el seu ex, Diego, quan vivien junts. Està clar que la relació entre tots dos no ha acabat gens bé, com ja es podia vaticinar durant l’emissió de ‘La Isla de las Tentaciones’, on tot eren retrets.