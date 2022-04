Letícia, molt desagradable amb Tomàs Molina el dia que es van conèixer

Tomàs Molina és un dels meteoròlegs més prestigiosos del país, per no dir el que més. Amb més de 35 anys d’experiència, el català ha acudit a El Circ de 8TV per promocionar el seu nou llibre. L’home del temps de TV3 compagina la feina a televisió amb la de professor, on sembla que és sincer amb els alumnes que volen ser com ell: “A la universitat ja els hi dic, que els meteoròlegs estem obsolets perquè ara el pronòstic del temps ara el veieu al mòbil. Mai no podré donar els detalls de la seva vida a tothom, dels llocs que interessen a cadascú. Ara els pronòstics són molt més fiables que abans, és clar. Quan vaig començar tenia un fax que anava per ràdio i jo literalment resava perquè si hi havia una interferència, tot sortia negre. Aquesta era la tecnologia que teníem llavors”.

🌦️ "Estem bé, però ho dic a classe, el pronòstic el veieu al mòbil. Jo tenia un 'fax' que anava per ràdio."



El meteoròleg també és membre de la junta de l’Acadèmia de Televisió d’Espanya, el que presideix María Casado. Formar part d’aquest òrgan va permetre que el convidessin a La Zarzuela per acudir a una reunió amb Felip de Borbó i Letícia. Mai no havia explicat fins ara què va passar en aquella trobada, quan va conèixer la Letícia més desagradable: “El que em va dir la reina va ser molt fort. La veritat és que ho tindré clavat fins que em mori… Com bé sabeu, jo sóc de TV3. Letícia em va dir: “Hi ha algunes televisions com TV3 que no fan bé la seva feina“. Jo no vaig ser prou ràpid per contestar-li”.

“Després vaig pensar moltes coses que podria haver-li dit, però és una cosa que m’enduré a la tomba”, va reconèixer Tomàs Molina aquest dimarts en directe. Una confessió que torna a donar més arguments contra Letícia, a qui moltes persones deixen verda pel seu caràcter i manca de tacte. Queda clar que la dona de Felip VI no és fan de la cadena pública catalana, per si hi havia algun dubte.