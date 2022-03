Pilar Eyre accepta un encàrrec que no farà gràcia a Letícia

De poques monarques s’ha escrit tant com de Letícia Ortiz. La vida de la periodista de TVE va fer un gir de 180° quan va començar a sortir amb Felip de Borbó, amb qui es casaria i acabaria convertint-se en reina d’Espanya i mare de l’hereva de la corona. De la seva vida s’han filtrat moltes coses, encara que de ben segur que encara queda algun detall desconegut. L’asturiana encara és jove, però sembla que una editorial s’està plantejant començar a preparar les seves memòries. Avui hem sabut qui seria la periodista encarregada de fer-ho i la veritat és que l’elecció no sorprèn, ja que volen que ho faci la cronista catalana Pilar Eyre.

Ella mateixa ho confirma en un article a Lecturas, en el que assegura que té clara quina resposta els donarà davant d’aquesta oferta tan sucosa: “Ara mateix tinc pendent una biografia de Joan Carles de Borbó i sí, m’han proposat investigar per realitzar les memòries de Letícia… i diré que sí, les faré algun dia“. Amb això deixa clar que acceptarà l’encàrrec, però que considera que encara és aviat per fer-ho i que optaran per engegar el projecte més endavant.

Letícia seria la protagonista d’un dels projectes més ambiciosos de Pilar Eyre | Europa Press

Aquest serà un dels escrits més importants de la carrera de Pilar Eyre, una de les periodistes millor informades sobre els secrets de la Casa Reial i els seus membres. Precisament Letícia ha estat una de les grans protagonistes dels seus escrits aquesta última dècada, la que ha centrat en analitzar el seu paper a dins de la Casa Reial. Sobre ella es poden explicar encara moltes coses, això queda clar, però també és cert que poden canviar moltes coses encara i seria arriscat escriure sobre la seva vida quan encara té tants anys per endavant. Sigui com sigui, la catalana deu estar molt contenta amb un encàrrec que l’uneix una mica més a la reina espanyola… qui no estarà gaire contenta en veure que una periodista tan sincera estigui darrere d’unes memòries que podrien acabar sent polèmiques.