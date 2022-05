Letícia imposa una nova prohibició culinària a La Zarzuela

S’ha parlat molt de la dieta estricta de Letícia, que hauria fet l’impossible per canviar el menú escolar del col·legi de les filles i evitar, així, que mengin aliments fregits o brioixeria industrial. La dona de Felip VI sempre ha volgut seguir una vida saludable, una pràctica que ha inculcat en les nenes. La monarca espanyola és molt estricta en la dieta i té una rutina d’exercici molt activa, el que demostrava durant un acte oficial de fa un parell de setmanes. Com? En aparèixer amb un vestit que deixava a la vista els seus abdominals, exageradament tonificats.

Ara, El Español va més enllà i treu a la llum que Letícia ha pres una decisió encara més estricta: eliminar el sucre de La Zarzuela. Letícia segueix una dieta que li prohibeix, absolutament, prendre aliments ensucrats. És tal el seu nivell d’obsessió, que hauria prohibit que es consumeixi aquesta substància a Palau.

Ella mateixa va revelar durant un acte oficial que a casa no prenien sucre. Ara, el mitjà ha pogut saber que ni tan sols recorren a la sacarina o l’estèvia. Amb què endolceixen els plats, llavors? Amb eritritol, l’edulcorant de moda entre els esportistes d’elit. Aquest és un edulcorant d’origen natural present en fruites i vegetals, el que pràcticament no té calories. Algunes empreses ecològiques estan fent pressió perquè es converteixi en substitut del sucre comercial, ja que manté el 70% de la dolçor mentre que el seu origen és totalment natural.

Letícia, amb els abdominals tonificats | Europa Press

Així és la dieta que segueix Letícia

La dona de Felip VI segueix la dieta mediterrània, la que compagina amb la que va idear el doctor americà Nicholas Perricone. En què consisteix? Bàsicament, en menjar aliments rics en Omega 3 com peix, marisc i ous. A més a més, també li permet menjar fruites amb molta fibra o fruites amb greixos saludables com alvocat. Pot menjar molta verdura, llegums i cereals, així com iogurts o probiòtics.

Com dèiem, Letícia compagina aquesta dieta restrictiva amb moltes hores d’exercici al dia. I què fa? Segons fonts properes, compta amb un entrenador personal que supervisa les dues hores diàries al gimnàs de La Zarzuela. Practica ioga, Pilates, boxa, bicicleta, zumba, running i escalada.