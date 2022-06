Per què odien Letícia? Els monàrquics exposen les seves raons

Letícia mai no ha estat del tot estimada pels monàrquics, que van posar el crit en el cel quan va saber-se que Felip VI es casaria amb una periodista divorciada, republicana i filla d’un taxista. Des que Joan Carles de Borbó abdiqués, a més a més, les crítiques cap a ella han estat encara més ferotges des d’aquest sector de la població. Els partidaris del rei emèrit no l’estimen, concretament aquells que encara creuen que Felip mai no arribarà al nivell del seu pare. I això per què? Pilar Eyre analitza els motius d’aquest odi en la seva columna de Lecturas d’avui, en la que arriba a la conclusió que parlen malament de l’asturiana perquè creuen que és ella qui pren totes les decisions: “Felip és un pobre home dominat per la seva dona. La que mana allà és la neta del taxista”.

Acusen Letícia de dirigir els passos de Felip VI | Europa Press

Els monàrquics deixen verda Letícia

La periodista catalana ha sabut que tot aquest moviment fan de Joan Carles té molt present Letícia, a qui dediquen “tota mena de maldats”: “La llista d’ofenses és impressionant, des d’acusar-la de condemnar el sogre, de fer-lo marxar a Abu Dhabi i de ser la culpable de l’allunyament de pare i fill. També li diuen que és una republicana camuflada, que és amiga de Pablo Iglesias i que és feminista”. Per una altra banda, sembla que aquests seguidors de Joan Carles també es dediquen a difondre rumors sobre Letícia per fer mal a la seva imatge: “Diuen que fa lletjos a la noblesa, que es burla de les misses i la religió, que veu la filla com una rival, que desatén la reina Sofia, que no dirigeix la paraula a les cunyades…”.

Una informació nova que aporta la cronista? Sobre el famós dinar familiar que van organitzar a La Zarzuela la setmana passada amb motiu de l’estada de Joan Carles a Espanya: “Letícia va estar present en el dinar a contracor, però no va dirigir la paraula a Joan Carles i el va tractar amb menyspreu“. Amb això es demostraria, una vegada més, que la relació del sogre i la seva jove no és gens bona. El rumor s’ha estès des de fa anys, però s’ha accentuat encara més des que l’avi de les seves filles va marxar.

Joan Carles arriba a La Zarzuela per dinar amb la família | Europa Press

L’actitud de Letícia no ajuda a frenar les crítiques

Davant d’aquesta actitud, Pilar Eyre arriba a la conclusió que el problema és que l’actitud de Letícia no ajuda a frenar aquesta onada d’odi contra ella: “Encara que diguin que a les distàncies curtes és encantadora, encara que sapiguem que té virtuts grans i infrangibles que es pren seriosament la seva feina… el que perceben els espanyols és una dona de postura arrogant, expressió hermètica, somriure forçat, posats bruscos, controladora i poc simpàtica. Mai no se li nota còmoda ni relaxada i és que tot es redueix al mateix, que li falta naturalitat. Hauria de deixar aquest aire orgullós i la barbeta cap a dalt a les models i caminar com una dona normal”.

Algunes expertes asseguren que tot això l’única cosa que demostra és que encara és insegura i que pretén fer veure que estar a l’altura de les circumstàncies quan el que hauria de fer, realment, és mostrar-se natural i no avergonyir-se d’un origen obrer que podria ajudar-la a guanyar-se l’estima del públic. Pilar Eyre creu que és “una llàstima” que Letícia no sàpiga transmetre els seus valors per combatre les crítiques dels enemics, els que “són molts més dels que ella s’imagina”.