Surt a la llum la complicitat secreta entre Letícia i Cristina de Borbó

Cristina de Borbó celebra avui el seu 57è aniversari, el que ha donat ales a les revistes del cor per analitzar la situació personal de la germana de Felip VI. Només han passat uns mesos des que es confirmés la separació d’Iñaki Urdangarin, la que ha generat un munt de titulars des de llavors. Aquesta setmana ha publicat un llibre sobre ella, precisament, en el que la biògrafa deixa clar que l’exduc de Palma l’ha fet molta feliç i també l’ha fet patir molt.

L’escriptora s’anomena María José Lorenzo, qui ha concedit una entrevista a El Español en la que assegura que Cristina no és feliç: “Estic segura que li encantaria viure com una dona i treballadora normal. El seu principal problema és que ha patit morts tràgiques molt properes, amb moments molt dolorosos, l’exili del pare i la pèrdua del seu gran amor. Iñaki podia enamorar-se d’una altra dona, és clar, però hauria d’haver mostrat més respecte a Cristina perquè ha sacrificat molt per ell. Aquesta humiliació no era necessària”.

D’aquesta conversa, destaca especialment una de les respostes que ha deixat anar. En ella, deixa caure que Letícia i Cristina estarien molt més unides del que la gent es pensa: “Cristina ha comptat el suport absolut de la mare i el pare en aquesta separació, així com també amb el del germà i també de la cunyada. Felip i Letícia van haver de mostrar una actitud a nivell públic, però en privat s’han estimat sempre”.

Com celebrarà l’aniversari Cristina de Borbó?

Aquest està sent el primer aniversari de Cristina de Borbó com a dona soltera. La filla mitjana de Joan Carles i Sofia passarà el dia a Ginebra amb la seva filla petita, Irene, l’única dels quatre nens que encara viu amb ella. No s’han filtrat els plans que hauria organitzat per tal de commemorar-ho, però és probable que els fills la visitin el cap de setmana perquè bufi unes espelmes que deixin enrere un dels pitjors anys de la seva vida.

Trobada incòmoda de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin | Europa Press

Letícia i Cristina, més amigues del que sembla

La informació que ha publicat la biògrafa de Cristina deixa caure que Letícia i Cristina no tindrien tan mala relació com la gent es pensa. De fet, afirma que la dona de Felip VI s’ha posicionat al seu costat i li ha manifestat el seu suport. Aquest cap de setmana, l’episodi de Los Borbones que emet La Sexta han parlat de la mala relació de Letícia amb un altre membre de la família: Joan Carles de Borbó. El sogre no va voler que entrés a la família en cap moment, el que li hauria fet evident de males maneres: “Creia que aquest compromís rebaixava el nivell d’una família reial i, de fet, posteriorment va demanar a Felip que es divorciés d’ella”.

Una anècdota que ha tret a la llum el documental té a veure, precisament, amb el sobrenom maliciós que van posar a Letícia: “Ella sembla que tenia el costum de dir “jolines” amb certa freqüència i ens van explicar que amics pròxims a Felip li deien “la jolines” per exemple”.