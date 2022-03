Letícia, desinhibida: la capten ballant enmig d’un acte oficial

L’etiqueta i el protocol estan extremadament marcats en les aparicions de Letícia Ortiz durant els actes oficials. Durant el viatge a Guadalajara d’avui s’ha saltat les normes i ha deixat bocabadats els assistents, però, en unir-se al ball grupal que iniciaven els joves que estaven exposant el seu treball. L’objectiu era entrar el premi de la Fundació Princesa de Girona en la categoria d’empresa, en el qual hauria de sentir les propostes de joves amb talent.

El que ningú no s’esperava era que es creés una petita coreografia i que ella s’hi unís amb molta gràcia, tot rient i aplaudint sense parar. Ho feia asseguda, sí, però els braços els ha mogut i de bona manera. Aquesta ha estat la imatge més natural de la dona de Felip VI, que no té els monàrquics acostumats a tanta naturalitat.

Letícia ha deixat els assistents amb la boca oberta | Europa Press

La dona de Felip VI s’ha unit al ball grupal | Europa Press

Es pot veure part del ball a partir del segon 13 del vídeo que publica l’Ajuntament de Guadalajara, que ha destacat que Letícia hagi participat en aquest acte oficial en el que han pogut veure el talent dels joves que han participat en els tallers i els reptes proposats en aquesta iniciativa.

💪🏼#TourDelTalento de la @FPdGi en #Guadalajara con la visita de Su Majestad la Reina Letizia junto al alcalde de #Guadalajara, @AlbertoRojoBlas, y otras autoridades… Y como protagonistas, los jóvenes participantes en talleres, retos, etc 👏🏻🙂

Resumen 📹#JuventudGU @wearetrivu pic.twitter.com/ApLRpilh9h — Ayuntamiento de Guadalajara (@GuadalajaraAyto) March 24, 2022

Un altre detall que ha fet parlar ha estat el conjunt estilístic que ha escollit la monarca espanyola. Sempre va molt arreglada, amb looks que no totes les ciutadanes poden permetre’s precisament… Avui ha optat per un black&white que reforça aquesta idea, ja que aquesta brusa amb encaix de Carolina Herrera va costar 2.100 €. No és nova, ja que la va estrenar fa cinc anys. I el que també ha reciclat ha estat la part inferior, uns pantalons de tir molt alt de la mateixa dissenyadora. Tenint en compte el que costen aquestes peces, sembla lògic que se les posi més d’una vegada per intentar treure-li partir, encara que molts critiquin igualment que llueixi roba tan summament cara.