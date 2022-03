Laura Escanes obre un restaurant japonès a Barcelona

Laura Escanes torna a reinventar-se. La influencer catalana és conscient que el món de les xarxes socials és inestable i que en qualsevol moment pot deixar d’interessar la seva vida, per la qual cosa opta per invertir els diners que està guanyant en empreses que res no hi tenen a veure. L’any passat, de fet, va obrir un centre de bellesa a Madrid que la va tenir molt il·lusionada. Ara, en canvi, ha escollit el món de la restauració per provar sort. La jove acaba d’anunciar que ha obert un restaurant japonès a El Born de Barcelona anomenat Tigre: “Està boníssim i moro de ganes per tornar a casa i poder gaudir-lo. Si sou de Barcelona o dels voltants heu de tastar-ho perquè creu que us encantarà”, deia.

Laura Escanes anuncia que ha obert un restaurant japonès a Barcelona | Instagram

El restaurant l’ha obert de la mà d’un amic seu i del Risto Mejide que es dedica a aquest món des de fa molts anys: “Sempre teníem l’espina clavada de fer alguna cosa junts. No només per l’amistat, sinó perquè realment tot el que ha fet ens encantava”. Les fotografies dels plats que estan publicant en el perfil d’Instagram del restaurant tenen una pinta increïble, el que ajuda a generar encara més curiositat per anar a tastar-lo. De moment encara no tenen pàgina web i tampoc no es pot consultar el menú o els preus de manera online, però és probable que aquesta opció estigui disponible d’aquí a poc temps.

Així són alguns dels plats que ofereixen | Instagram

Queda clar que Laura Escanes vol deixar de ser una influencer més i també vol provar sort en el món dels negocis. Amb aquest ja són dos els que té al seu nom, una inversió que espera que triomfi i li doni ales a obrir més restaurants o decantar-se per decantar-se per altres opcions.