Laura Escanes, indignada amb les preguntes sobre un segon embaràs

Laura Escanes i Risto Mejide van ser pares de la seva primera filla en comú l’octubre del 2019. La petita Roma ocupa tota la seva atenció, però els seguidors veuen que comença a tenir l’edat ideal per tenir un germanet o germaneta i és per això que els pregunten sobre aquesta possible segona maternitat dia sí dia també. La influencer catalana ofereix als seguidors la possibilitat de preguntar-li tot allò que vulguin, un joc que va tornar a fer ahir. Com era d’esperar, va haver-hi un fan que va tornar a treure el tema: “Quan et planteges tenir el teu segon bebè?”, li deia.

Aquesta pregunta va fer reflexionar a Laura Escanes, que va voler posar-se “intensa”, tal com ella mateixa va reconèixer. En primer lloc, va tornar a assegurar que cada vegada que a un “preguntes i respostes” rep moltes preguntes sobre el tema. Una mica farta, va voler que la persona que ho havia escrit s’adonés que podia arribar a fer molt de mal amb aquestes paraules: “Crec que no som conscients del mal que pot fer preguntar això. En el meu cas no em fa mal, però i si estigués intentant ser mare i no pogués? I si hagués tingut un avortament? No sabem la història dels altres i aquesta és una pregunta superíntima. D’igual manera que també ho és quan veiem una parella i els preguntem que quan tindran el seu primer fill. Doncs escolta, potser no en volen i l’única cosa que fem quan preguntem això és causar una pressió innecessària”.

Aquesta reflexió l’han compartit algunes altres influencers abans, una petició a la que se suma la catalana per acabar amb les preguntes indiscretes que poden arribar a fer molt de mal. Dit això, no s’ha tallat i ha respost amb sinceritat sobre el seu cas en particular: “No està en els meus plans tornar a ser mare ara mateix, la veritat. No sé què passarà en un futur, però de moment vull i em ve de gust gaudir de Roma i gaudir de mi mateixa. Professionalment m’apassionen tots els projectes que tinc endavant i no tinc al cap tenir un altre fill. Sóc molt feliç amb la petita Roma”.

Laura Escanes, enfadada per les preguntes sobre un altre embaràs | Instagram

Laura Escanes va aclarir que no estava embarassada fa pocs mesos

Fa només uns mesos, els seguidors van enviar-li un munt de missatges en els que li preguntaven si estava embarassada perquè se la veia una mica inflada. Indignada, va emetre un comunicat en el que negava estar esperant un altre bebè: “No, no estic embarassada. Sé que no ho feu amb mala intenció i no m’ho prenc malament per què cada cert temps em pregunteu si estic o no embarassada de nou. Ja s’ha convertit en una cosa al que m’he acostumat a contestar. No estic embarassada. Això, senyors i senyores, és una panxa normal en un dia normal més o menys inflada. No tinc el mateix abdomen un dia i un altre. A vegades estic més inflada i altres menys. Aquesta és una panxa relaxada i es un vídeo natural. Per coses així entenc que molts companys (i jo mateixa) ens pensem abans què pujar i què no. Si a la mínima que se’m veu en una postura més relaxada ja m’han embarassat. No patiu que si tornés a estar embarassada en algun moment, ho sabreu per mi”.

Laura Escanes rep missatges sobre un possible embaràs | Instagram

La influencer emetia un comunicat | Instagram

La influencer està acostumada a què els seguidors es fixin en la seva panxa, el que no li agrada perquè li fa ràbia que es fiquin en un tema tan personal abans que ella pogués dir la seva. Repeteix una vegada i una altra que serà ella qui ho confirmi quan passi, que no pateixin i no intentin treure conclusions equivocades.