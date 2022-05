Laura Escanes confessa que pateix alopècia i en revela la causa

Laura Escanes comparteix bona part de la seva vida amb els seguidors d’Instagram, els qui agraeixen i aplaudeixen que es mostri tan natural i transparent sempre. Explica què sent, què reflexiona, què fa, en què treballa i què vol a la vida. També se sincera sovint sobre malalties o problemes de salut que pot tenir, així com de les operacions a les que se sotmet. L’última confessió que ha fet la influencer catalana? Que pateix alopècia i ha hagut d’anar al dermatòleg per començar el tractament.

El més curiós del tema era com s’assabentava que tenia aquest problema, el que causa que es cagui part del cabell. Com ho descobria? Sorprenentment, gràcies a les persones que la segueixen i que li envien missatges. Tot va començar quan ella va compartir un vídeo en el que es veia la perruquera aplicar-li un tractament, el que permetia que alguns fans s’adonessin que Laura Escanes tenia una petita calba en la coroneta. Alguns li escrivien per advertir-la, el que va donar-li ales per acudir al dermatòleg.

Laura Escanes reconeix que té un problema d’alopècia | Instagram

Laura Escanes explica com ha anat la visita al dermatòleg

Poc després, i en senyal d’agraïment per posar-la sobre avís, la creadora de contingut digital compartia un vídeo en el que explicava com havia anat la visita al metge i què li havia dit. Patia alopècia realment? Sembla que sí. De fet, també ha volgut explicar quina creu que és la causa d’aquesta pèrdua de cabells: “La setmana passada vaig anar al metge, al dermatòleg especialista en cabell. Us ho recomano perquè sé que moltes de vosaltres estàveu en situacions similars a la meva. Efectivament, la causa és l’estrès”.

“M’han donat diverses cremes que m’he d’anar-hi posant durant les nits. M’han dit que, en principi, tot va a millor. És un ensurt, simplement, i m’han dit que es tracta d’un problema més comú del que sembla. Estic feliç ara que hi he anat, només volia fer-vos-en un resum”, explicava en un seguit de vídeos que compartia en el seu perfil d’Instagram.

La influencer parla de la visita al dermatòleg | Instagram

La influencer catalana felicita el dia de la mare

Laura Escanes ha volgut aprofitar que avui se celebra el dia de la mare per felicitar la seva. Sempre s’ha mostrat molt unida a ella, a qui ha dedicat un text molt maco: “La sort que tinc. Feliç dia, mama. Cada dia que passa entenc més coses. Gràcies”. Ha acompanyat aquestes paraules tendres de tres fotografies: en la primera, apareix la mare amb la neta en braços. La petita Roma també ha rebut un missatge maco de Laura Escanes, que li ha agraït que li hagi donat l’oportunitat de convertir-se en mare: “Gràcies Roma per fer-me la mare més feliç del món”, deia abans de compartir una foto en la que es veu com li agafa la maneta. A més a més, també publica una foto de la seva mare amb ella mateixa quan era petita.

Laura Escanes felicita el dia de la mare | Instagram

Laura Escanes i Risto preparen un projecte junts

Fa només un parell de dies, Laura Escanes donava una sorpresa en el seu perfil d’Instagram. La catalana publicava una fotografia amb Risto Mejide que els mostrava en un camerino, junts i amb els papers d’un guió a les mans. No van voler dir cap dels dos què estan preparant, però sí que deixen caure que la idea agradarà molt: “Fa un temps us vaig dir que estàvem preparant un projecte junts… alguna aposta?”. Caldrà esperar una mica més per saber de què es tracta, però de ben segur que aconsegueixen expectació mediàtica.