La mare de Marta Riesco dona detalls del seu estat de salut

La ruptura de Marta Riesco i Antonio David Flores encara dona molt a parlar. I des de fa uns dies la periodista està absent. No se l’ha vist a la televisió i tampoc ha publicat res a les seves xarxes socials, on és especialment activa. La reportera, després d’anunciar en directe la seva ruptura amb l’exguàrdia civil i donar la cara en els platós de televisió rebent comentaris de tota mena, va anunciar una retirada. A través de les seves xarxes socials va comunicar que “no tinc por, només he perdut una mica de força i moltes ganes. Les recuperaré. En res estic de tornada. Trieu la salut mental per sobre de tot i de tots”.

La que sí que ha aparegut ha estat María Jesús, la seva mare, que ha donat l’última hora sobre com es troba la seva filla. Segons publica ‘Lecturas’, María Jesús es troba passant la Setmana Santa a El Romeral, el seu poble. Hi ha rumors que apunten al fet que Marta Riesco estaria allà amb ella, però és un fet que la seva mare no ha volgut confirmar. Els periodistes li han preguntat com es troba la seva filla i si té una depressió, però la mare només ha respost que “està tranquil·la”. “Us ho agraeixo, perquè sou companys de la meva filla, i us ho agraeixo moltíssim però no diré res”, ha afirmat.

Marta Riesco | Telecinco

A més, ha tornat a quedar clar que ella és un dels seus grans suports en aquests moments marcats per la ruptura amb Antonio David Flores. Després del dur missatge que Marta Riesco va escriure per a comunicar que es retirava per un temps de la vida pública, la seva mare li va contestar que “tant de bo tornis igual que tu has estat sempre, la dona més dolça, afectuosa, bona, bondadosa, gens egoista, tot el que tens ho dones, que res ni ningú et robi tot això, no tinguis por. T’estimem”. Un gest súper bonic que segur que ajuda a Marta a aixecar cap.