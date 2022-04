Kiko Matamoros té nou tatuatge, relacionat amb la seva xicota

Kiko Matamoros no para de sorprendre. El tertulià de ‘Sálvame’ ha revelat que s’ha fet un tatuatge molt sorprenent. Tot ha començat quan al programa de les tardes de Telecinco s’ha parlat de ‘Supervivientes 2022’, on Kiko participarà com a concursant, després de molts anys demanant anar-hi.

Per això la presentadora María Patiño li ha preguntat si s’ha fet algun retoc estètic abans d’agafar l’avió cap a Hondures. Ell ho ha negat, però els companys del programa han assegurat que Anabel Pantoja -que també serà concursant del reality de Telecinco- sí que tenia intenció de fer-se alguns retocs abans d’iniciar l’aventura.

“Volia fer-se més retocs, però com que ha tingut molt de moviment amb la malaltia del seu pare i de la seva mare crec que al final no s’ha fet res”, revelava Gemma López, que afegia: “Però hi ha gent que ho fa. De fet, Olga Moreno es va tatuar l’any passat la línia de l’ull, per estar sempre estupenda”. Ha estat en aquest moment quan Matamoros ha fet la confessió.

Kiko Matamoros i Marta López | Instagram

Es tatua el logo d’una discoteca

“Jo m’he fet un tatuatge en el braç. És una cosa que té a veure amb Marta i amb mi, i amb la meva vida. És el logo d’Oh My club”, deia el polèmic tertulià, en referència a la discoteca on treballa com a relacions públiques i on va conèixer a la seva actual parella.

“Em vaig tatuar les coordenades de la discoteca, però eren errònies, i per això ara m’he tatuat el logo”, ha explicat Matamoros, que amb aquesta revelació ha deixat totalment sorpresos als seus companys, que no s’ho podien creure i li exigien que el mostrés. A més, Patiño es preocupava per ell: “Però Kiko, no et pot tocar el sol, si t’acabes de fer un tatuatge”, exclamava la presentadora.