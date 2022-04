Kiko Matamoros fa una petició molt perillosa a ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros es prepara per marxar cap a Hondures d’aquí a pocs dies, destí en el que espera passar moltes setmanes perquè això significarà que ha quedat finalista de Supervivientes. Aquest cap de setmana s’ha acomiadat dels companys de Viva la vida, el programa del cor en el que col·labora juntament amb Sálvame. Des que es confirmés el seu fitxatge pel reality, que van començar a estendre’s un munt de rumors sobre les condicions que hauria imposat a canvi de la seva participació.

La que més va fer parlar va ser el veto que va demanar: no volia que, sota cap circumstància, també hi participés la seva ex. Makoke, la model amb qui va estar casat durant més de 20 anys, és la mare de la seva filla petita. El divorci va ser molt tempestuós i s’han interposat un parell de demandes des de llavors, una situació complicada que fa que es barallin sempre que coincideixen a televisió. Kiko vol ser l’estrella de Supervivientes per si sol, gaudir de l’experiència i guanyar popularitat. És conscient que si tenia com a companya a Makoke tot el concurs se centraria en la seva rivalitat, per la qual cosa hauria exigit aquest veto si realment volien que acceptés la proposta.

Un cop acceptat això, ara ha revelat una altra petició que ha fet a l’organització del programa: “He demanat que el meu sigui el salt des de l’helicòpter a més altura de totes les edicions anteriors. Vull fer un rècord”, assegurava. Cal recordar que en aquest reality, és habitual que els concursants arribin a l’illa des d’un helicòpter, que els deixa relativament a prop de l’aigua perquè saltin i vagin nedant fins a la riba.

Telecinco no li ha pogut garantir que compleixin aquesta promesa, ja que tot depèn de les condicions climatològiques. “Vull demostrar-me a mi mateix que puc viure sense additius ni conservants. Vaig cap a Supervivientes amb la intenció que em serveixi d’alguna cosa”, deia tot fent referència a la preparació que ha hagut de fer de deixar de banda els batuts de proteïnes que pren per mantenir la seva musculatura.

Kiko Matamoros presumeix de musculatura | Instagram

Finalment, ha deixat caure que donarà ales al programa perquè convidin a la seva nòvia. També es costum que al cap d’unes setmanes a l’illa, la direcció convidi la parella d’algun concursant perquè vagin a veure’ls i fer-los una sorpresa. En cas de Kiko, té clar que aplaudiria aquesta iniciativa: “Em comprometo a tenir sexe en directe si ve a veure’m la meva xicota, la Marta”. Tot un showman disposat a fer parlar durant la seva aventura televisiva.