Kiko Matamoros treu a la llum la gran trampa de ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros ha tornat a ser el protagonista del programa de Supervivientes d’aquest dimarts, el que comença a ser la tònica habitual. El col·laborador de Sálvame ha tingut un enfrontament fortíssim amb Yulen Pereira, qui l’ha posat tan nerviós que li ha donat ales per acabar traient a la llum un dels secrets principals d’aquesta edició. Ja se sospitava que Anuar va fer trampes amb el foc, el que ara ha confirmat Kiko Matamoros.

La confessió va arribar després que el tertulià veiés com els companys s’acusaven entre ells per haver agafat un coco en plena nit i haver-se’l menjat quan això està prohibit. Kiko volia deixar clar que tots s’han saltat les normes en alguna ocasió, el que justificava amb aquesta revelació: “No em facis parlar perquè aquí tots hem fet alguna cosa. Què va passar amb el foc? Deixa-ho anar i no intentis donar lliçons de res. Amb què es va encendre el foc? Les proves les he vist jo. Tots hem fet coses, cap de nosaltres no som sants”. El Yulen intentava defensar-se, tot indicant que no sabia a què es referia.

I, com era d’esperar, això no feia gens de gràcia a Kiko Matamoros: “Sóc el primer que diu que va col·laborar en la mentida del foc. Vaig ser el primer en saber com s’havia fet i tu el segon perquè vam veure els trossos de l’insecticida i els va agafar amb la mà i els vaig llançar al foc sense que em veiés la càmera. El foc es va fer amb l’antimosquits, tu ho vas veure i després jo vaig ficar-hi coses quan les càmeres no enfocaven. Tots vam dir que si ens pillàvem seríem tots còmplices. Treu els collons a passejar i dona la p… cara!”, l’escridassava totalment fora de si en un al·legat amb el que revelava, finalment, el misteri del foc.

Kiko Matamoros confiesa el secreto del fuego fraudulento, en un enfrentamiento con Yulen Pereira: "Lo hice sin que me viera la cámara" #TierraDeNadie5https://t.co/MP6Nk1MojN — Supervivientes (@Supervivientes) June 1, 2022

Alejandro i Rubén s’han dit de tot a Supervivientes

Alejandro Nieto i Ignacio de Borbó han estat protagonistes d’una altra gran discussió en el programa, quan l’exmodel ha perdut els nervis contra el cosí de Felip VI pel repartiment del menjar. L’esbroncada estava sent tan potent que va arribar un moment en el que van arribar a acusar-se d’haver-se tocat amb la navalla oberta, el que després no s’apreciava en el vídeo. L’ambient s’escalfava i començaven a cridar-se i a acusar-se d’estar-se cridant: “A mi no em cridis, tants crits! No m’escupis o la pròxima vegada que et posis així tindrem un problema”.

La tensió anava accentuant-se i van començar ràpidament les amenaces: “Toca’m. Vinga, toca’m si tens collons“, es provocaven un i altre fins que les companyes els separaven. “Em provocaràs un atac d’ansietat, deixa’m en pau”, deia un. I l’altre responia amb encara més mala bava: “Fluix, que ets un fluix”. En definitiva, una escena lamentable que va demostrar que els dos companys de concurs no se suporten i que les coses entre ells no estan gaire calmades.

Alejandro i Ignacio de Borbó es diuen de tot a Supervivientes | Telecinco

Quant s’han aprimat els concursants de Supervivientes?

Com és habitual en totes les edicions de Supervivientes, als teleespectadors els interessa molt saber quants kg s’han aprimat els concursants. Estan moltes setmanes sense menjar pràcticament, el que fa que perdin molt de pes i canviïn físicament d’una manera molt impactant. El programa fan que tots els participants es pesin tot just abans de començar el concurs i quan són eliminats, el que permet veure quant pes han perdut. De moment només hi ha hagut tres expulsats, els qui ja coneixen el canvi que han experimentat. La primera expulsada va ser la Charo Vega, que va tornar a Espanya amb 5,9 kg menys. Rubén Sánchez ha canviat moltíssim en baixar 16,9 kg, mentre que Ainhoa Cantalapiedra s’ha aprimat 6,4 kg en aquesta experiència a Hondures.