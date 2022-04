Kiko Matamoros es trenca en parlar de la seva filla Anita

Kiko Matamoros està a punt de marxar a Hondures per a concursar a ‘Supervivientes’. I en el seu últim programa a ‘Sálvame’ s’ha trencat en parlar de la seva filla Anita Matamoros, amb la que fa temps que no té cap mena de relació. Tot ha començat quan la presentadora María Patiño li ha preguntat si s’ha plantejat enviar-li un missatge a la seva filla abans de marxar.

“Ni m’ho he plantejat ni ho faré”, ha assegurat el polèmic tertulià, que ha afegit: “No vull pensar en això, i us agrairia que no me’n parleu, perquè això és una pena que porto dins i que no m’és fàcil. Jo només vull que la meva filla sàpiga que l’estimo”, ha dit Kiko visiblement emocionat i amb la veu entretallada.

“No necessito parlar amb ella. El dia que ella necessiti alguna cosa no cal ni que m’ho demani ella ni ningú perquè sortirà de mi. He tingut situacions més difícils que la que tinc amb ella amb altres fills meus, i no els he deixat d’estimar ni de pensar en ells, ni tan sols una hora de la meva vida”, ha afirmat.

Kiko Matamoros amb Terelu Campos i María Patiño | Telecinco

“No sóc el millor pare del món”

A més, Kiko ha reconegut que “no sóc el millor pare del món, no cal que m’ho digui ningú, però sé que els estimo, tot el que he fet per ells i el que estic disposat a fer”. Preguntat per si creu que la seva exdona, Makoke, aprofitarà aquesta situació per criticar-lo, ha respost: “No m’importa per res el que digui aquesta senyora, que no està a la meva vida ni vull que hi sigui. Desgraciadament, les coses han passat com han passat”. “No vull que ocupi ni un minut dels meus pensaments”, ha conclòs amb contundència Matamoros, deixant clar que no hi ha cap via oberta per a mantenir una bona relació amb la mare de la seva filla.