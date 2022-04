Kiko Hernández, amb coronavirus greu: “Em faltava l’aire i no podia parlar”

Kiko Hernández no apareixia a Sálvame des de feia uns quants dies, el que tenia preocupats els seus seguidors. És per això que dijous, en el seu retorn al programa del cor de Telecinco, ha volgut justificar la seva absència. La sorpresa ha estat majúscula quan ha tret a la llum que ha estat molt malalt: “Vaig contagiar-me de coronavirus i he estat realment greu. Avui és el primer dia que dono negatiu i que m’he pogut aixecar del llit. Encara sort que estava vacunat, perquè hagués acabat a l’UCI”.

El tertulià ha reconegut ser molt aprensiu, el que fa que ho hagi passat encara pitjor: “Vaig posar-me a plorar davant del metge i li vaig arribar a preguntar si moriria. He estat molt malament… He tingut pneumònia amb febre a 39° i a 40° i no hi havia manera que me la baixessin. Em faltava l’aire i no podia ni tan sols parlar”. Kiko Hernández no havia donat positiu mai durant aquests dos anys de pandèmia, però finalment ha caigut: “Estic convençut que hauria estat a l’UCI si no hagués estat vacunat. Ni el Paracetamol ni res, res no m’ajudava”.

Cap dels companys sabia que Kiko havia arribat a estar tan greu, per la qual cosa es disculpaven en directe. Jorge Javier Vázquez, per exemple, reconeixia que ni tan sols li havia enviat un missatge: “Ara tinc sentiment de culpa perquè ni t’he arribat a trucar durant aquests dies”. El company li restava importància, agraït del seu perdó i també de trobar-se millor.

Kiko Hernández reconeix que ha estat preocupat pel seu estat de salut | Telecinco

Aquesta setmana, Kiko era notícia per un tema completament diferent. El tertulià compagina la feina a Sálvame amb la de redactor a la revista Diez Minutos, en la qual aquesta setmana apareix en portada perquè ha fet una entrevista bomba a Carmen Borrego. La filla de María Teresa Campos se li sincerava com mai no havia fet, el que ha fet que aquesta publicació gaudeixi de molta repercussió mediàtica.