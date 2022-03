Preocupació per Juan Muñoz: “Endeutat, en una situació decadent i fosca”

Juan Muñoz i José Mota formaven un dels duets còmics més populars d’Espanya amb Cruz y Raya. L’any passat, però, Juan sorprenia en acusar el seu company públicament de ser “egoista, prepotent i mala persona“. Poc després demanava perdó i assegurava que havia begut “quatre copes” abans de referir-se a ell en aquells termes. De tota manera, va quedar evidenciat que les coses entre ells no havien acabat gaire bé… Avui Juan Muñoz torna a ser notícia i, una altra vegada, per un tema que el deixa molt malament. En aquesta ocasió no és per alguna cosa que hagi dit d’ell, sinó per la informació que ha donat sobre ell un dels seus antics amics a Sálvame.

“He arribat a veure’l molt perjudicat. Ell em necessitava perquè l’ajudés i que l’acompanyés als llocs. No pot estar mai sol. Ell va començar a deure’m molts diners i l’amistat va acabar trencant-se. Quan jo he estat malament o l’he necessitat, ell mai no ha estat. Em deu més de mil euros i va deixant deutes per totes bandes. Viu de manera desordenada i en soledat, travessa una situació molt complexa. Treballa de tant en tant i no entenc què fa amb els pocs diners que guanya… La veritat és que viu en una situació decadent. Presumeix de tenir molts amics, però ningú no va a casa seva i el fill tampoc no el suporta”, assegura. A més a més, deixa caure que Juan Muñoz podria tenir un problema amb la beguda: “Quan comença a prendre aigua amb misteri… acaba abusant-ne“.

Segons aquest home, que hauria arribat a ser molt proper a l’humorista, Juan és una persona “incontrolable i amb una doble personalitat“. Assegura que només parla de si mateix i que sempre està enfadat: “Tot el molesta i acaba llançant coses a terra. Té una vida molt dolenta i molt fosca“, ha arribat a etzibar. Això col·loca el còmic en primera línia mediàtica i són molts els periodistes que intentaran saber què opina sobre aquestes declaracions. De moment opta pel silenci mentre prepara la seva defensa.