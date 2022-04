Juan ‘El golosina’ ha estat a punt de morir. Ha estat ell mateix qui ho ha explicat en una entrevista al programa ‘Deluxe’, de Telecinco, on ha fet partícips als espectadors del greu problema de salut que ha patit i que gairebé li costa la vida. Així, ha revelat que portava un temps arrossegant un problema pulmonar fins que un dia, a les 4 de la matinada, va començar a trobar-se pitjor i a respirar amb dificultat.

“A les 9 del matí vaig anar a a la dutxa i per poc em quedo allà, amb l’ofegament ja no podia. Vaig trucar al SAMUR, però els dos dies primers d’Urgències és quan es veia tot molt negre, i ja no tinc por”, ha explicat. “Menys cucs, tinc de tot”, ha afegit amb el seu particular sentit de l’humor. Aquest problema pulmonar l’ha tingut intubado durant diversos dies.

Juan ‘El golosina’ | Telecinco

A més, ha assegurat que els seus amics de tota la vida han estat al seu costat: “Estaven pendents de mi, però jo estava entubat i no podia atendre’ls, però quan vaig sortir de l’hospital van venir a veure’m”. “Estic una mica dèbil, i també dèbil d’anims, perquè aquestes situacions te’ls deixen pels terres”. El qui va ser mà dreta de Rocío Jurado es troba sol només amb la seva dona, i sense res a fer, a diferència de la seva vida de fa uns anys.

“Passo crisis de monotonia, d’avorriment, de no poder anar enlloc… Primer per la pandèmia, i després perquè les forces s’esgoten. Ja no tinc la vida que tenia quan estava amb els Flores. Ja no és com abans, que hi havia moltes festes… Tot s’està acabant. El dia a dia és molt trist, perquè no tens res a fer i et poses a pensar i te n’adones que el temps ha passat molt ràpid”, ha lamentat El golosina.