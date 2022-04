L’actor Juan Diego ha mort aquest dijous als 79 anys després de diversos problemes de salut. L’intèrpret, amb una carrera artística molt llarga i premiada, havia ingressat a l’hospital fa uns dies. No se sap amb exactitud què era el que tenia, però, finalment, no ha pogut superar-ho i ha acabat morint tal com informen diversos mitjans de comunicació. Va ser conegut especialment pel seu paper a Los santos inocentes i a Los hombres de Paco, en el que interpretava el comissari Don Lorenzo, famós per la frase que sempre repetia: “Mis santos cojones“.

Juan Diego, que deixa dos fills orfes, va néixer a Sevilla. La seva trajectòria a televisió ha estat llarga, així com en el cinema i també en el teatre. De fet, va arribar a abandonar temporalment les llargues produccions per poder centrar-se en les actuacions en directe en sales de teatre.

Entre les seves produccions més famoses, destaquen El séptimo día o París-Tombuctú. Nominat als premis Goya en nou ocasions, va acabar guanyant-ne tres i una Concha en el Festival de Sant Sebastià per Vete de mí, els millors trofeus de la seva vida. També el vam veure a la comèdia Que se mueran los feos, per exemple. Ha treballat amb grans del món de la interpretació com Luis García Berlanga, Carlos Saura, José Luis Garci, Bigas Luna, Mireia Ros o José Luis Cuerda, entre d’altres.

Mor l’actor Juan Diego als 79 anys | Europa Press

Ha estat l’entitat de gestió d’actors i ballarins els qui han anunciat la seva mort: “Què trist dir-te adéu, estimadíssim Juan Diego. Soci, mestre, camarada i amic. Exemple de noblesa humil, home cultíssim que va saber-se fer a si mateix quan les circumstàncies menys l’acompanyaven. Vola alt, vola lliure. Tot el nostre amor”, han escrit en una carta que ha emocionat els seguidors de l’intèrpret andalús.

Qué triste decirte adiós, queridísimo #JuanDiego. Socio, maestro, camarada, amigo. Ejemplo de nobleza humilde, hombre cultísimo que se supo hacer a sí mismo cuando las circunstancias menos acompañaban. Vuela alto, vuela libre. Todo nuestro amor 💔💔💔 pic.twitter.com/iG1ovhGUQn — AISGE (@aisge) April 28, 2022

La darrera aparició de Juan Diego en el cinema va ser a la pel·lícula El cover de Secun de la Rosa, en la que interpretava l’avi del protagonista. El món del cinema i del teatre l’acomiaden entre llàgrimes, tristos per la pèrdua d’un dels grans durant molts anys.