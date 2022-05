Esbroncada èpica entre dos companys de ‘Viva la vida’: “Ets ximple”

José Antonio Avilés ha tornat a ser protagonista de l’últim programa de Viva la vida. Com és habitual, el col·laborador ha fet enfadar una de les seves companyes. En aquesta ocasió, parlem d’Ana María Aldón, coneguda per ser la dona del torero Ortega Cano. En un principi, l’empresària no volia acudir als platós per evitar que l’enfoquessin els flaixos i tenir la premsa a sobre tota l’estona. Ara bé, ben aviat a adonar-se que li sortia a compte parlar de la seva relació perquè li oferien molts diners a canvi. Ara mateix, de fet, és tertuliana al magazín que presenta Emma García a les tardes dels caps de setmana a Telecinco.

Com dèiem, aquest diumenge els dos tertulians han protagonitzat una discussió fortíssima que ha generat molts comentaris. El problema? Que l’andalusa està farta d’haver de rebre crítiques, el que ha tornat a passar quan ha reconegut que ningú no la va avisar que la família de Rocío Jurado li havia organitzat un homenatge: “No sabia que avui sortia en processó la Verge de la Regla”, deia. Davant d’això, el que sonava a excusa per intentar justificar la seva absència, José Antonio Avilés li recriminava la seva actitud: “Doncs, filla, veig que el teu marit no et té informada. Crec que ets una covarda”, li etzibava de males maneres.

Era llavors quan una de les companyes intentava defensar Ana María, qui tornava a rebre un comentari cruel de José Antonio Avilés: “Si estiguéssiu casades, els vostres marits us hauríeu dit en què consisteix aquest dia o aquesta jornada, oi? A mi em sorprèn que Ortega Cano no li hagi dit res a la seva dona”. Aldón, visiblement molesta, acabava esclatant amb un comentari que deixava els companys amb la boca oberta: “Tu ets ximple, xaval. Tu ets ximple!”, deia.

Ana María Aldón s’enfronta a José Antonio Avilés | Telecinco

José Antonio Avilés i Ana María Aldón es diuen de tot en directe

José Antonio Avilés no callava davant d’aquest insult, és clar, i continuava enviant un dard rere un altre a la companya: “A mi no m’has de culpar, la culpa la té la teva fillastra Gloria Camila per tot el que t’ha dit”. Ella, en canvi, tornava a intentar justificar la seva relació: “Probablement, el meu marit ni tan sols sàpiga quin és l’ordre de les processons”. Amb això intentava obviar el menyspreu que va dedicar-li la filla del seu marit públicament, quan va dir en un plató que li havia semblat lleig que Ana María rebés Ortega Cano “amb poca efusivitat” quan es van retrobar al plató. Un al·legat al que hi posava la cirereta amb un dard enverinat: “No em posaria els seus vestits perquè són per. senyores grans”.

Aquest al·legat donava ales a José Antonio Avilés per continuar atacant la família: “Aquesta nena deixa clar que la relació amb tu és nul·la i que l’únic que hi ha és una mena de cordialitat basada en l’únic nexe d’unió que teniu, que és el seu pare. Tu no la suportes i ella a tu tampoc”. Aquestes paraules acabaven de fer enfadar del tot a la companya: “Per què ho dius tu? Això m’ho tornaràs a dir tu a mi a la cara. Que no la suporto? A mi te’m dirigeixes amb respecte i sense assenyalar amb el dit, que no saps parlar amb respecte”.

L’esbroncada entre els dos col·laboradors escalfa el plató, fins que la presentadora intentava posar-hi pau perquè els ànims es calmessin després d’una discussió sense sentit.