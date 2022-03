Jorge Javier Vázquez diu que Putin “té les capacitats mentals alterades”￼

Jorge Javier Vázquez ha escrit un nou post al seu blog de la revista ‘Lecturas’, en aquest cas parlant sobre la guerra a Ucraïna i el president rus, Vladimir Putint. “La veritat és que en èpoques com aquestes un no té molt clar què escriure en aquest blog. Hi ha vegades que fa vergonya viure amb les nostres necessitats bàsiques cobertes quan per la televisió no deixen d’emetre’s terribles imatges de refugiats que vaguen a la recerca de pau”, comença escrivint.

Jorge Javier Vázquez – Telecinco

Seguidament, el presentador televisiu opina que “el pitjor de tot és que poca cosa podem fer per a mitigar aquesta demolidora situació. Sí, ja sé que es pot ajudar de mil formes, però la catàstrofe és d’unes dimensions tan extraordinàries que per molt que ajudis no impediràs que milions de persones pateixin”. Alhora, es fa diverses preguntes: “Quantes vides destrossades perquè una persona hagi decidit sembrar el mal. Què se li passarà pel cap a Putin quan vegi aquestes imatges de nens amb la mirada perduda? O aquestes altres d’adults que ploren desconsoladament perquè no saben quin futur els espera?”

Per a Jorge Javier, “només una persona amb les capacitats mentals alterades pot posar en marxa una guerra tan cruel com la que s’està duent a terme contra Ucraïna. No és la primera vegada que ho fa. Llavors, com pot permetre un món tan aparentment civilitzat que un país estigui governat per un boig?”

El president de Rússia, Vladímir Putin, durant una reunió telemàtica amb el seu govern / DPA

Crida a “continuar jugant”

I, finalment, conclou: “La nostra història recent està plena d’exemples com el de Putin, d’aquí ve que no entengui que la nostra memòria sigui tan fràgil i es continuïn produint fets com aquest. Avui dia, conservar l’esperança és més difícil que guanyar l’Euromillón. Però no hem de defallir: continuem jugant, perquè el que no ens poden arrabassar mai és la il·lusió”.