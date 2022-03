Jorge Javier Vázquez: “Prefereixo veure Joan Carles de Borbó a presó”

Jorge Javier Vázquez mai no ha ocultat que és republicà. No li agrada que paguem els luxes de la monarquia, així com tampoc no s’ha tallat a l’hora de criticar públicament Joan Carles de Borbó. En el programa de Sálvame d’aquest dimecres, de fet, ha arribat a etzibar que li agradaria que perdés el judici contra Corinna i que l’empresonessin. Dràstic i sincer, el presentador català considera que aquest veredicte seria bo per a Espanya perquè d’aquesta manera deixaríem de pagar les seves despeses: “Jo prefereixo veure l’emèrit a dins de presó que fora, ja que així ens sortiria més barat. Si està fora li hem de pagar els viatges, els advocats i les amants”.

En el llibre que es publica avui sobre ell, Mi rey caído, la periodista francesa Laurence Debray assegura que Joan Carles li ha reconegut que sap que hi ha molta gent que no vol que torni a Espanya. Ell és conscient de l’odi que ha generat per totes les polèmiques, comissions i contractes irregulars.

Tot seguint amb el seu argument, Jorge Javier i els companys deixaven clar que ningú no sap qui està pagant els advocats de Joan Carles: “Preferim tenir-lo a dins de presó, no?”. La presentadora Adela González intentava tancar de tema amb un “Bé, ja veurem què passa“.

Jorge Javier Vázquez defensa les provocacions de Sálvame | Telecinco

Jorge Javier Vázquez avui també és notícia per la columna que ha escrit a la revista Lecturas, en la que se sincera sobre el seu estat emocional: “Hi ha una hora particularment dura quan ets a casa un diumenge, aquella estona entre les sis i les nou de la nit. Allà és quan comences a preguntar-te si t’agrada la teva vida, per què no tens parella o si pots menjar-te un gelat de vainilla de mig quilo. Ara que són les onze de la nit i que estic a dins del llit, només he estat capaç de respondre de manera clara a una de les preguntes; la del gelat. I sí, me l’he menjat”.