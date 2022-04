Jorge Javier, sense pietat contra Marta Riesco per sortir amb Antonio David

Jorge Javier Vázquez i Antonio David Flores no se suporten, el que ha quedat clar des que Sálvame acomiadés el tertulià. El presentador català es va posicionar a favor de la seva ex, de Rocío Carrasco, que el va acusar públicament de mentir i maltractar-la durant molts anys. Ara Antonio David és notícia per la seva nova xicota, la reportera d’El Programa de Ana Rosa Marta Riesco. Ella s’ha convertit en una celebritat gràcies a aquesta relació, sobre el que reflexiona Jorge Javier en la columna de Lecturas d’aquesta setmana.

“Això de Marta Riesco no és res nou en el món de la televisió. Hi ha gent que vol treballar-hi no pel que suposa, sinó per tot el que pot arribar a repercutir en la seva vida amb popularitat, alternar amb gent important, contractes amb marques bones… Marta era una mica popular per exercir de reportera i ara és més coneguda per ser la xicota d’El Penas. Ja és mala sort, estimada, estar lluitant tota la vida per atreure els focus cap a tu i que t’enamoris d’algú com aquest. Tots hem tingut aventures amb nois als que ens feia vergonya escoltar-los parlar, però per pudor no els hem exhibit. Tu, no obstant això, penses que El Penas és un ésser que val la pena i parles d’ell com si fos el cervell del maig del 68. I no és això, estimada, no ho és…”.

Jorge Javier carrega contra la periodista sense pietat: “M’estàs deixant d’agradar, ja no em fas tanta gràcia. En menys d’un mes has perdut frescor i espontaneïtat. Treballes discursos a casa que després trasllades al plató amb massa assajos a sobre, com si a la teva edat ja fossis una actriu de tota la vida. I no, ets meritòria. A la teva edat, has de desbordar alegria i les teves maldats han de ser dards carregats d’innocència, no d’amargor reconcentrada. Tampoc no va massa bé que pretenguis erigir-te en abanderada d’un moviment i compartir llit amb un ésser que és representat de la banda contrària. Crec que si continues per aquest camí, no sortiràs viva d’aquest viatge. El millor que et pot passar és que la teva història d’amor s’acabi com abans possible i t’asseguis amb Joaquín Prat per explicar-li com de ximple t’estaves posant. Torna, Marta”.

Unes paraules carregades de mala intenció que tenen com a objectiu criticar el seu enemic, l’excompany de programa Antonio David Flores a qui es refereix com El Penas des que el fessin fora. No se suporten i sembla que el presentador ha estès aquesta ràbia cap a la seva xicota.