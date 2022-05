Jorge Javier, de vacances a la Costa Brava

Jorge Javier Vázquez és protagonista de l’actualitat de la premsa del cor pel seu enfrontament amb Marta Riesco, l’actual parella d’Antonio David Flores. S’han dit de tot públicament i la jove ha arribat a amenaçar-lo d’emprendre accions legals contra ell: “Lluitaré fins al final per la meva família. Continuaré treballant amb el cap ben alt i esperant que la justícia, en la que sí que crec i respecto, castiguie tot el que estic vivint aquestes darreres hores”, ha escrit Marta en el seu perfil d’Instagram.

Jorge Javier, enfrontat a Marta Riesco i a Alba Carrillo

El presentador està indignat amb l’actitud que està tenint Marta Riesco darrerament, així com també critica la defensa que n’estan fent els seus companys del programa Ya son las ocho: “Estàs amb molta adrenalina pel programa de la tarda i comença Ya son las ocho, el que suposa una davallada. Vaig acabar apagant la tele. Una de les grans decepcions de la meva vida ha estat Beatriz Cortázar, qui pensava que era companya. Doncs és dolenta, mala persona i mala companya. Crec que arriba un moment en el que s’ha de dir prou. Companys, si plantegeu això com una guerra hauríeu de reconèixer que Marta ha perdut. Dir que la guerra està igualada… no sé, el teu olfacte periodístic no sé on és”.

El de Badalona també ha deixat verda Alba Carrillo. Ho ha fet durant l’últim programa de Sálvame, quan li ha demanat a Rocío Carrasco que no el mencioni quan parli amb la tertuliana: “Et demano de tot cor que no m’anomenis quan estiguis amb ella. Imagina’t que he mort. L’Alba Carrillo aprofita qualsevol situació per donar-me una hòstia i per aquest motiu prefereixo estar mort que una altra cosa per a ella. T’ho dic amb el millor dels somriures”. Rocío Carrasco, que no sabia on ficar-se, li preguntava si volia que intermediés per calmar les coses entre ells dos. Era llavors quan Jorge Javier feia evident que no vol saber res sobre l’Alba: “No fa falta, tu te la menges a ella i a la seva mare. A mi les mediacions no m’agraden, m’escullo jo mateix els amiguets”.

Jorge Javier, enfrontat amb Alba Carrillo | Telecinco

El presentador desconnecta en unes vacances a la Costa Brava

I enmig d’aquesta situació tan tensa i amb tants problemes, Jorge Javier ha optat per marxar de vacances el cap de setmana amb la mare i les seves germanes. Han anat a la Costa Brava, un dels racons preferits de molts famosos catalans. En el seu cas, s’ha decantat per la zona de S’Agaró, tal com explica en una columna de Lecturas que aprofita per tirar floretes a aquesta zona: “Madrid és meravellosa, però d’una intensitat que et deixa baldat i ho notes quan passes un cap de setmana fora. Quins dies més agradables he gaudit amb la meva mare i les meves germanes a la Costa Brava. Passar la tarda de dissabte a l’habitació del meu hotel mentre parlem sobre no res. Demanar el servei d’habitacions i sopar qualsevol cosa mentre continuem parlant i rient. Estar més d’una hora esmorzant i gaudir d’un passeig increïble a S’Agaró, esmorzar després en un restaurant veient la gent prenent el sol i alguns, fins i tot, banyant-se a la platja”.

No va poder acomiadar-se de la família perquè va trigar gairebé dues hores en arribar a l’estació de l’AVE per culpa del trànsit, d’accidents i de semàfors inoportuns. El que li ha quedat clar després d’aquests dies és que té ganes de passar més temps amb elles, per la qual cosa estarien buscant dates per organitzar un viatge aquest estiu. El millor d’aquests dies? “Escoltar-les parlar de temes que no tenen res a veure amb el dia a dia de la meva vida”.

Jorge Javier Vázquez, de vacances a Catalunya amb la mare | Instagram

El presentador català explica com han estat aquests dies | Instagram

En el seu perfil d’Instagram ha publicat dues fotografies d’aquest cap de setmana en qüestió. En la primera, apareix en el llit mentre la mare li fa un petó de bona nit. A la segona, apareix en el restaurant que comentava en el seu escrit; el típic local a peu de platja en el que es pregunta si demanar carn o peix.