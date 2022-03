Les companyes de ‘Sálvame’ diuen tot el que pensen sobre Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez ha rebut per totes bandes durant el programa de Sálvame d’aquest dimarts. El presentador català de Telecinco va dir de tot a la seva companya Gema López, a qui acusava d’anar en contra del programa en criticar totes les informacions que aporten. Després de definir-la com “negacionista i pesada”, ha estat el torn de la col·laboradora de dir públicament tot el que pensa del de Badalona. En un enfrontament cara a cara, Gema ha contestat a les acusacions que li ha dedicat: “No és la meva intenció transmetre que em crec més llesta o més digna que vosaltres. El que em molesta és que em diguis que em crec que estic sobre un pedestal precisament tu, perquè ets tu qui es creu que està sobre un pedestal per ser el presentador”.

Molt enfadada i decebuda, li ha recriminat que no la truqués en acabar el programa per disculpar-se per tot el que li havia dit: “Si realment sóc amiga teva, m’hauria agradat que em truquessis ahir. No per demanar-me perdó, però potser sí per comentar què havia passat”. Ell li deia que no va donar importància a la discussió i que, si ella estava molesta, el podria haver trucat directament: “No ho vaig fer jo perquè potser sí jo també tinc el meu orgull, com tu també el tens encara que ho neguis. Tu fas i dius coses que creus que no tenen conseqüències. Has parlat del meu problema? Doncs jo crec que el teu és aquest“.

Retret de Belén Esteban al seu company i amic, Jorge Javier Vázquez | Telecinco

Era llavors quan Jorge Javier li recriminava que no hagi acudit al seu espectacle teatral encara. Aquesta acusació feia que una altra companya interrompés l’enfrontament per dir la seva. Parlem de Belén Esteban, que carregava contra el presentador: “A tu et fa mal que no anem a la teva obra de teatre, però després nosaltres et convidem a les nostres festes d’aniversari i no vens. A mi em va fer molt de mal que no vinguessis a la meva festa”, insistia la tertuliana. Ell va optar per treure ferro al tema, però queda clar que entre ells l’amistat no és tan profunda com ho era uns anys enrere.