Jorge Javier: “No crec que sigui sa que l’emèrit no hagi rebut cap càstig”

Jorge Javier Vázquez ha escrit un nou post al seu blog de la revista ‘Lecturas’ i en aquesta ocasió ho ha fet per parlar de Joan Carles de Borbó. El presentador constatata que “Joan Carles I ha aconseguit sortir totalment indemne de la seva batalla amb Hisenda. Almenys judicialment. Entre que diverses coses que ha fet malament han prescrit, unes altres que no s’han pogut jutjar perquè era inviolable i les altres per les més pelegrines raons, al final al rei emèrit li toca a retornar”.

En aquest sentit, Jorge Javier diu que “la gent que el secunda, que encara és molta, clama justícia i exigeix ara als que van qüestionar les seves discutibles arts que demanin perdó. Sincerament, em sembla una exageració. Una cosa és que la justícia l’hagi absolt i una altra ben diferent que ens sembli excessiu que després del que tenia damunt marxi sense més. No crec que sigui sa que no hagi rebut cap càstig“.

Joan Carles de Borbó – Europa Press

Per a Jorge Javier, això “incrementa en la ciutadania la sensació que la justícia no és igual per a tots. Que encara existeix gent que viu per sobre del bé i el mal i que faci el que faci no serà castigada. Si això passa amb el rei emèrit, què no podrà arribar a passar mb altres personatges poderosos d’aquest país? Malament si l’ombra del dubte plana sobre la justícia. Molt malament”. “Ara que el Rei no té cap taca sobre la seva esquena -així s’escriu la història- diuen que ja s’està preparant la seva tornada a Espanya. I tornarà, ja veureu, en olor de multituds”.

El presentador badaloní vaticina que “la premsa afí li dedicarà diversos homenatges als quals donarà moltíssima cobertura i s’intentarà donar la sensació que hi ha moltíssima gent que continua fent costat al rei. Que secundar-lo significa estar en el costat bo de la història i que aquells que han intentat denigrar-lo no són bons espanyols perquè no han tingut en compte l’incalculable servei que ha prestat a Espanya”.

Joan Carles de Borbó – Europa Press

“Sensació de derrota”

I, finalment, conclou: “Amb tota aquesta història tinc una estranya sensació de derrota. Com si des del principi haguessin estat marejant la perdiu sabent que al final tot acabaria en foc d’encenalls. El més rocambolesc de tota aquesta història és que han aprofitat per a donar a conèixer el resultat de les recerques quan es declara la guerra a Ucraïna. Entre els terribles bombardejos i les imatges de gent fugint amb el posat de les seves cases això del Rei ha passat gairebé de puntetes. Ha tingut sort fins per a això.