Allau d’insults contra Jorge Javier per un comentari masclista i retrògrad

Jorge Javier Vázquez està acostumat a les crítiques, però poques vegades l’havien insultat amb tanta ràbia a Twitter. En aquest cas, la culpa la tenen les declaracions que ha pronunciat en l’últim programa de Sálvame, les que han estat catalogades de “masclistes, retrògrades i misògines“. Aquest dimecres se celebrava el dia de la truita, per la qual cosa el presentador català preguntava als col·laboradors si n’eren fans i feien truita habitualment. Kiko Matamoros deixava clar que mai no havia sabut fer-ne i la tertuliana María Patiño reconeixia ràpidament que ella no sabia cuinar-la.

Aquesta confessió de la gallega sorprenia molt el de Badalona, que no dubtava en criticar-la obertament per no saber fer una truita: “Però… quin tipus de dona ets tu?”, etzibava. Molts pensaven que riuria i diria que es tractava d’una broma, però no ho feia i això generava un autèntic terratrèmol contra ell a la xarxa. Molts teleespectadors s’indignaven per aquest comentari masclista i aprofitaven per manifestar la seva indignació: “Vergonya màxima. Dos homes com ell i el Matamoros no saben cuinar truita i no passa res, però María Patiño és mala dona per no saber fer-la”, “Encenc la televisió i el primer que veig és l’impresentable de Jorge Javier preguntant-li a María Patiño quin tipus de dona és. I tu saps fer-la? Pallasso, retrògrad i misogin? Cada dia et corones més”, “Té un comportament tan baix… Et queden els dies comptats. Educació hauries d’aprendre, perquè les teves gràcies no fan gràcia. Fas molta pena” o “Dirà que era una broma, però fins ara no ho ha dit i, sincerament, això no es diu ni de broma perquè no té ni p… gràcia” són alguns dels comentaris que li han dedicat.

Jorge javier diciendo a Patiño qué clase de mujer eres que no sabes hacer una tortilla de patatas… Vergüenza máxima. Dos tios como él y Matamoros no lo sepan hacer no pasa nada y Maria Patiño es mala mujer por no saber hacerla. #salvame — VentaMulticanal (@VentaMulticanal) March 9, 2022

@salvameoficial enciendo la televisión y lo primero que oigo es al impresentable de @jjaviervazquez diciéndole a María Patiño ¿tú no sabes hacer una tortilla de patata qué clase de mujer eres?… Y tú sabes hacerla payaso retrógrado misógino? cada día te coronas más — esah patuky (@esahpatuky) March 9, 2022

@jjaviervazquez eres lo más rastrero que hay para hacer las gracias. Te quedan los días contados jorge Javier. Educación deberías aprender. Tus gracias no lo son. Tu si que das pena. Y mucha pena — JavierDeLaGarrida (@JavierLaGarrida) March 9, 2022

Jorge Javier a María Patiño cuando le ha dicho que no sabe hacer una tortilla de patatas: Pero qué clase de mujer eres tú?



Dirá que es una broma, aunque NO lo lo ha dicho y sinceramente eso ni se dice en broma porque no tiene ni p*** gracia🤮#yoveosalvame #APOYOROCIO9M — Mambo Jeks🐝💥 (@MambazoJk) March 9, 2022

El programa de Sálvame encadena una polèmica rere una altra, el que no ajuda a què millorin les xifres d’audiència. La setmana passada van saltar les alarmes en experimentar els pitjors dies de la seva història, del que tots són conscients. Durant aquesta darrera emissió, fins i tot el presentador ho ha reconegut en directe. Hi havia un moment en el que María Patiño parlava malament al públic presenta plató perquè l’estaven criticant i Jorge Javier esclatava: “No siguis insolent amb el públic. En una altra època ho podíem ser, però amb el públic que ens queda… l’hem de resguardar. No serem pocs i, a sobre, els farem fora”.

Ara fan molta broma sobre la davallada de teleespectadors, però aquest podria ser un problema greu que causés conseqüències nefastes per a la seva estabilitat en antena. Fins ara ningú no ha gosat en proposar la cancel·lació del programa del cor més comentat, però tot pot arribar.