Jorge Javier desapareix del plató de ‘Sálvame’ per un fort ensurt

Sálvame té mitja plantilla de baixa, una situació molt estranya que va començar amb la caiguda en directe de Belén Esteban. Aquest dimarts, els directors de l’espai han patit molt en veure que Jorge Javier Vázquez abandonava el plató en no trobar-se bé. Tot indicava que es podria convertir en un altre malalt, el que va encongir-los el cor durant uns minuts.

I és que cal recordar que en aquest últim mes, la princesa del pueblo i tres companys més han hagut d’acudir a urgències per diversos problemes de salut. Ella va trencar-se la tíbia i el peroné, el que la va forçar a passar per quiròfan. Després era Lydia Lozano qui havia d’anar a l’hospital en ensopegar a casa i fer-se una fractura en un dels ossos del braç. A continuació era Chelo García Cortés, una altra de les tertulianes habituals del programa de Telecinco, qui patia una caiguda a plató que derivava en una visita al centre hospitalari. En el seu cas, també es trencava un dels braços per l’impacte. Finalment, el cap de setmana passat coneixem l’ingrés de Miguel Frigenti, que necessitava antibiòtic intravenós per culpa d’uns problemes als ronyons.

Però tornem a l’ensurt del presentador català. Què li va passar a ell en el darrer programa? Els companys estaven comentant un dels temes d’actualitat quan ell, de sobte, desapareixia de plató. Poc després, va reaparèixer per tranquil·litat dels seus caps i explicava que li havia donat una baixada de sucre bastant forta: “He hagut de marxar un moment per menjar una mica de xocolata, ja que he patit una baixada de sucre considerable i necessitava uns minuts”. L’onada de calor que travessa Madrid no ajuda a evitar aquests ensurts, el que hauria provocat que Jorge Javier Vázquez comencés a trobar-se malament. Un cop més tranquil i recuperat, tornava a plató i continuava al seu capdavant com si res no hagués passat. En el cas del presentador, a més a més, també pot ser que l’estricta dieta que segueix li hagi jugat una mala passada en aquest sentit.

Jorge Javier espanta els teleespectadors de Sálvame | Telecinco

Telecinco prepara el Sálvame Mediafest 2022

Ara que sembla que Sálvame comença a aixecar el vol després d’uns mesos horribles pel que fa a l’audiència, la cadena vol explotar-ho. L’últim invent que han creat? El Sálvame Mediafest 2022: un festival en el que més de 15 cantants famosos versionaran algunes de les seves cançons amb els col·laboradors més habituals del programa. Pot ser un escàndol veure cantar personatges com María Patiño, Lydia Lozano o Pipi Estrada. El primer cantant confirmat ha estat David Civera, ídol de fa uns anys gràcies a hits com el de Que la detengan.