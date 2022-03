Jorge Javier engega una campanya contra Gema López: “Negacionista i pesada”

Jorge Javier Vázquez ha tornat a ser protagonista de la tarda de Sálvame. En aquest cas, el presentador català ha estat notícia pel front enfrontament que ha mantingut amb una de les companyes, amb Gema López. Tot començava amb la defensa que feia la col·laboradora de Raquel Bollo, a qui el programa està deixant verda. Gema considera que s’estan passant i que la informació no és del tot correcte. El presentador no li ha permès que la defensés: “Ets una negacionista. Negacionista sempre!”.

La tensió anava incrementant-se, especialment quan Gema López deixava anar un comentari que amagava una crítica contundent als seus companys: “Estem dient que Raquel no ha pagat una factura de la llum i de l’aigua? Aquí hi ha gent que deu moltíssims més diners i ens sembla bé”, deia en referència a l’important deute amb Hisenda que acumula Kiko Matamoros. Com era d’esperar, aquesta acusació no ha agradat a Jorge Javier: “Compte. Qui deu diners a Hisenda? Perquè ell està pagant el deute. Aquesta teoria no serveix”.

No content amb això, continuava: “Ets una procuradora i ets molt pesada. Raquel no ha pagat i prou, però no enfanguem el debat… semblem el Congrés dels Diputats. Tu actues com l’oposició, com Pablo Casado. I mira com ha acabat… La teva posició al programa sempre és “no, no i no“. Negacionisme sempre”.

Gema López, indignada amb l’atac de Jorge Javier Vázquez | Telecinco

Amb això, el presentador de Badalona ha deixat clar que no li agrada l’actitud que té la seva companya. Com és habitual en ell, no ha dubtat ni un segon a l’hora de criticar la seva manera de treballar en directe. Ella ha intentat defensar-se, però la veritat és que no li han deixat molt dret a rèplica. Amb la imatge malmesa, ha hagut de fer com si res mentre el company l’acusava públicament d’anar en contra del programa en el que treballa i negar totes les informacions que s’hi aporten de manera sistemàtica. La discussió va acabar aquí, però de ben segur que tot el que s’ha dit acaba generant moltes conseqüències.