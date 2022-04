Revelen quants diners guanya Jordi Cruz per la feina a ‘Masterchef’

Masterchef és el format de TVE que més està funcionant pel que fa a les audiències. De fet, es podria dir que el concurs culinari és una de les poques esperances que li queden a la cadena pública espanyola. Aquest programa és l’únic que mai no els falla, el que no poden dir de tota la resta de la seva graella. I, davant d’això, hi inverteixen molts diners en ser conscients que necessiten que continuï atraient els teleespectadors. En aquest sentit, s’entén que els membres del jurat cobrin un bou sou per intentar que no abandonin el projecte. Bluper ha tingut accés al portal de transparència de TVE i han pogut saber quants diners cobra Jordi Cruz i també la resta de membres del jurat, Samantha Vallejo-Nájera i Pepe Rodríguez.

La productora els ha assignat 10.000 € per programa a cadascú, el que suma un total de 130.000 € per temporada. Això suposa que la cadena inverteix un 8% del pressupost de cada edició als sous d’aquests tres, una peça clau en el programa. Asseguren que dediquen més de cinc milions d’euros en preparar l’edició, una autèntica barbaritat que, almenys, els assegura bona audiència mentre l’emeten.

En la darrera edició, que va estar protagonitzada per persones anònimes, cadascú cobrava 1.200 € al mes. Es tracta d’un sou bastant més baix que el que cobren les estrelles en l’edició Celebrity. Allà, totes van guanyar 39.000 € per temporada. On més diners es gasta la cadena és en l’equip tècnic, per això, que es queda gairebé la meitat del pressupost. El passat mes de novembre, van confirmar la renovació del programa. Actualment, s’està rodant la desena edició, en la que han promès una reunió molt especial d’antics participants per celebrar un aniversari molt esperat.

Els membres del jurat de Masterchef, rics gràcies al programa | TVE

Jordi Cruz estaria guanyant bastants diners gràcies a la seva participació en el programa, al que s’ha de sumar tot el que guanya amb els restaurants, llibres de cuina, publicitat… Un xef que ha sabut explotar el seu talent i que s’està omplint les butxaques quan només té 43 anys.