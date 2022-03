Jordi Cruz: “Vaig fer una bestiesa i gairebé m’amputen la cama”

Jordi Cruz va ser un dels presentadors més estimats i exitosos de Disney Channel gràcies a Art Attack, el programa de manualitats més vist. Ara ha tret un llibre, el que està promocionant en diverses entrevistes que aprofita per revelar aspectes desconeguts com quants diners cobrava. Avui El Mundo publica una conversa amb el barceloní molt reveladora, en la que parla d’algun trauma d’infància i també sobre els moments més complicats al Club Disney. Reconeix que era un desastre a l’escola perquè sempre ha tingut molta imaginació, el que ha acabat sent perillós: “Una vegada, quan tenia 10 o 11 anys, vaig fer-me una ferida i em va semblar bona idea tancar-la amb típex. No vaig dir res, allò va infectar-se i quan van portar-me a l’hospital gairebé m’han d’amputar la cama. A classe em quedava embadalit mentre mirava la torre de Collserola mentre feia càlculs de què passaria si caigués”.

Va arribar a Disney amb només 19 anys i presentava el programa els dissabtes el matí. Això era un problema molts caps de setmana, ja que Jordi Cruz no volia renunciar a sortir de festa els divendres: “En aquella època, moltes vegades arribava a plató sense haver dormit, directament des de la discoteca. Tenia l’edat i aguantava bé, així que… per què no? Mai no vaig arribar borratxo”. Treballar a la cadena tenia els seus avantatges, però mai no hauria imaginat que també els tindria durant una nit de festa: “Estàvem a la inauguració d’una discoteca a Barcelona i hi havia moltíssima cua. De sobte, va venir el porter i va deixar que entréssim abans perquè veia el Club Disney. A partir de llavors vam començar a aprofitar-nos de la situació. Jo li donava algun rellotge de Disney i ell ens deixava passar a tots. Si ho arriben a saber a la tele…”.

Jordi Cruz, quan presentava Art Attack | Disney Channel

A poc a poc, el jove va voler anar provant sort en altres programes i va anar a parar a El Rayo. Allà feia reportatges pujats de to, el que ara assegura que el va incomodar bastant: “Em sentia fora de lloc i molt incòmode. Recordo un reportatge amb una ballarina de striptease que em demanava que li posés crema. Jo em negava, mentre el productor em deia que aprofités… Allò no tenia cap mena de sentit per mi. Estava desitjant que acabés per poder anar a casa”. Finalment, va traslladar-se a Mallorca i va començar la carrera de DJ: “Era molt feliç, continuava vivint i tenint experiències noves”.

Com és habitual en aquests casos, el presentador també ha estat protagonista de moltes fake news. Una vegada, fins i tot, va dir-se que havia mort: “Allò va ser terrible. Els meus familiars més propers no tenien perfils a la xarxa, però algun amic sí i en veure-ho van espantar-se moltíssim. Va ser tot molt estrany… Era molt tèrbol i no tenia cap mena de gràcia. El pitjor de tot és que molta gent va començar a seguir-me llavors. Quin tipus de persona comença a seguir un mort?”. Una entrevista completa que ha aconseguit, a més a més, que molts descobreixin que actualment té un perfil a Youtube en el que fa manualitats.