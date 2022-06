Comunicat de Johnny Depp després de la victòria judicial contra l’exdona

Johnny Depp ha guanyat el judici contra la dona, la també actriu Amber Heard. Un jurat popular nord-americà ha conclòs que, tal com assegurava el protagonista de Piratas del Caribe, la seva ex l’hauria difamat en dir que l’havia maltractat quan això era mentida. L’han declarat culpable de difamar l’actor enmig d’un dels casos judicials més mediàtics dels darrers temps, el que s’ha allargat sis anys fins obtenir el seu veredicte final. Ara bé, també tenen clar que ell l’ha difamat també mentre intentava defensar-se, per la qual cosa li han imposat una multa. Amber li haurà de pagar 15 milions d’euros al seu ex, mentre que ell haurà d’abonar-ne dos.

La parella es va conèixer en el rodatge d’una pel·lícula, moment que van començar una relació que aviat es torçaria. Era el maig del 2016 quan l’actriu sol·licitava el divorci i publicava una columna en la que l’acusava públicament d’haver estat violent amb ella i de convertir-se en “un monstre” quan bevia alcohol. Va arribar a dir que li havia llançat un telèfon mòbil a la cara entre moltes altres acusacions. El problema? Que ella va quedar en evidència amb la publicació d’uns àudios en els que se la sentia reconèixer que ella també havia agredit l’actor.

El veredicte ha enfadat moltíssim l’actriu, que s’ha mostrat totalment decebuda amb la decisió: “Estic desconsolada perquè hi havia una muntanya d’evidències que no han estat suficients per fer front al poder i influència del meu exmarit. Estic encara més decebuda amb el que significa aquest veredicte per a altres dones. És un revés perquè fa retrocedir encara més el rellotge a un moment en què una dona parla pot ser avergonyida i humiliada públicament. Fer retrocedir la idea que la violència contra les dones ha de prendre’s seriosament. Tinc el cor trencat“, lamenta l’afectada.

Johnny Depp es pronuncia després de la victòria judicial | Europa Press

Primeres declaracions de Johnny Depp després de la victòria judicial

L’actor, per la seva banda, s’ha mostrat molt content: “Fa sis anys la meva vida, la vida dels meus fills, la vida de les persones més properes a mi i també la vida de totes les persones que m’han donat suport durant molts anys va canviar per sempre. Se’m van imputar denúncies falses, gravíssimes i criminals a través dels mitjans de comunicació i això va desencadenar una pluja interminable de continguts d’odi, encara que mai no van arribar a imputar-se càrrecs. Allò va tenir un impacte sísmic en la meva vida i carrera“.

Johnny Depp emet un comunicat | Instagram

“Sis anys després, el jurat m’ha retornat la vida i estic vertaderament honrat. La meva decisió de continuar el cas, tot sabent el pes dels obstacles legals que enfrontaria i l’inevitable espectacle mundial que ha tingut lloc en la meva vida, només la vaig prendre després de pensar-ho molt. Des del principi, l’objectiu de presentar el cas era revelar la veritat, independentment del resultat. Dir la veritat era una cosa que devia als meus fills i a tots els que s’han mantingut ferms en el seu suport cap a mi”, ha escrit l’actor en un comunicat que ha publicat en el seu perfil d’Instagram.

L’exitós actor de Hollywood diu que se sent “en pau” en haver pogut demostrar la seva veritat en família: “Espero que la meva cerca perquè es digués la veritat hagi ajudat altres homes o dones que s’hagin trobat en la meva situació. També espero que la posició ara torni a ser innocent fins que es demostri el contrari, tant als tribunals com als mitjans de comunicació”, prossegueix. El cas ha estat molt mediàtic i la sentència ha generat moltíssims comentaris, tot generant-se un altre debat entre els defensors i detractors de l’estrella de Charlie y la fábrica de chocolate.