Joaquín Sabina, condemnat a pagar 2,5 milions d’euros a Hisenda

Joaquín Sabina ha rebut males notícies judicials. L’exitós cantautor acaba de saber que l’Audiència Nacional ha rebutjat el seu recurs i, per tant, ha donat la raó a l’Agència Tributària en la denúncia que va interposar contra ell. Recordem que li reclamaven que pagués l’IRPF dels anys 2008, 2009 i 2010 en concepte d’uns drets d’autor que ell hauria cedit a empreses familiars. Després d’uns mesos de deliberació, el jutge ha conclòs que és cert que no va pagar els impostos que li corresponien i és per això que el condemna a pagar 2,5 milions d’euros a Hisenda. L’artista va reclamar que es revisés el cas perquè no estava d’acord amb la denúncia, però els magistrats conclouen que és cert que no va tributar correctament els seus drets d’autor en aquells tres exercicis.

El problema era que Joaquín Sabina era soci o administrador de tres empreses amb les que gestionava els seus drets d’autor, pisos a Madrid i Rota, així com un veler o llibres amb molt de valor. L’Agència Tributària considera que en aquells tres anys que ara han investigat, aquestes companyies van generar 12 milions d’euros en ingressos d’explotació amb una relació directa amb ell en cobraments de drets d’autor o prestacions pels seus serveis. En la seva defensa, ell va argumentar que no tenia relació amb aquestes empreses i els advocats han declarat que el seu argument és “inversemblant“. Finalment, han conclòs que va pagar una tributació inferior a la que el corresponia perquè no ho havia de declarar com un impost de societats.

Ell creia que no era just que el forcessin a pagar dos milions i mig d’euros, una quantitat que surt de l’increment de la base imposable d’IRPF que li han imposat per compensar tots els diners que va pagar de menys. Ara haurà de fer front a aquesta multa milionària, el que no serà fàcil tenint en compte que parlem de molts diners.

Joaquín Sabina haurà de pagar més de dos milions d’euros a Hisenda | Europa Press

Joaquín Sabina sense problemes de salut, però sí econòmics

Aquest disgust arriba dos anys després de la boda del cantant amb la seva dona, amb qui ha estat més de 25 anys de la seva vida. La cerimònia, d’àmbit privat, va dur-se a terme pocs mesos després del seu ingrés hospitalari. Recordem que el cantant va haver de ser operat el febrer del 2020 per un vessament cerebral que el va tenir a l’UCI durant sis dies. Va ser una caiguda en directe enmig d’una actuació el que li va provocar aquest problema de salut que va preocupar la seva família i també els fans. Ara ja ha superat aquells problemes, moment en què haurà de preocupar-se pel seu mal moment econòmic.