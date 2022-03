Primeres paraules de Joaquín Prat després de desaparèixer de televisió

Joaquín Prat ha desaparegut de la televisió aquesta setmana, el que ha generat molta curiositat entre els teleespectadors. Molts sospitaven que podria haver-se contagiat de coronavirus, però aquesta no era la raó. Després d’un parell de dies de moltes especulacions i, fins i tot, preocupació, Jesús Calleja ha estat l’encarregat de descobrir que ell és el culpable de la seva absència. El presentador d’El programa de Ana Rosa i Cuatro al día es troba a les Açores, destí que han escollit per a la gravació del pròxim Planeta Calleja.

En un vídeo publicat a Instagram, Jesús Calleja i Joaquín Prat es mostren molt simpàtics i encara més còmplices… fins al punt que es pot veure Joaquín netejant el moc al seu company: “La confiança fa això! Aquest matí, també m’ha planxat la camisa i me l’ha doblegat amb molta destresa”, reconeixia l’aventurer.

Aquesta experiència estaria encantant a Joaquín Prat, que reconeix estar “molt feliç” lluny de la pressió del plató i l’actualitat informativa: “Necessitava aquesta desconnexió“. El seu company no feia més que enfocar-lo amb la càmera i repetir que li encanta veure’l tan i tan content. El paisatge és increïble i les activitats que fan són tranquil·les i relaxades, tot el contrari a l’estrès: “Quin home més feliç, així dona gust viatjar! Està gaudint com un nen en aquest paradís”.

Jesús Calleja, el culpable de la desaparició de Joaquín Prat | Instagram

Tot just acaben de començar les gravacions, les que s’allargaran durant 10 dies. Els teleespectadors hauran d’esperar per poder veure el programa, que encara no té data d’estrena i s’emetrà més endavant. El que ha promès Jesús Calleja és que aconseguirà que Joaquín Prat es relaxi i deixi anar confessions personals mentre fan excursions per la natura i turisme per un paradís natural que enamora tot aquell que el visita.