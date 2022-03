Joaquín Prat contra Rocío Flores: “Es va asseure i no va dir res”

Més problemes per a Rocío Flores. Després de les informacions que apuntaven que la filla de Rocío Carrasco podria haver trencat la relació sentimental que mantenia amb el seu xicot, Manuel Bedmar, des de fa anys, com a conseqüència d’una infidelitat d’ell; ara Joaquín Prat, presentador de ‘El Programa de Ana Rosa’, on Rocío Flores treballa com a tertuliana, ha carregat contra la també filla d’Antonio David Flores.

El que ha motivat la ferotge crítica del presentador televisiu és que la influencer es va asseure aquest dilluns al programa i no es va voler pronunciar sobre si hi havia ruptura, ni sobre altres rumors que apuntaven a que ella podria haver tingut una relació amb l’influencer Javier Terrón, amb qui se l’ha vist aquests dies sortin de casa seva.

Rocío Flores – Telecinco

Rocío no es pronuncia

“Per ‘Sálvame’ han passat noies que asseguraven que havien tingut relacions sexuals amb Manuel mentre era parella de Rocío, i ella es va asseure aquí, al programa, al meu costat, li vaig preguntar, i no va contestar a res sobre aquest tema. I ara hi ha imatges amb Terrón”, ha criticat amb contundència Joaquín Prat.

“I si no saps en quin moment de la relació amb la teva parella et trobes, també pots dir la veritat. Pots dir que esteu reflexionant si seguir o no, després de sis anys junts. I dir que t’ha molestat molt que surtissin totes aquestes noies, i que ell t’ho nega, però alguna cosa hauria d’haver dit“, ha insistit el presentador.

Joaquín Prat | Telecinco

Rocío Flores no es vol pronunciar, però un amic de Manuel ha assegurat el programa ‘Sálvame’ que la relació està totalment trencada, tot i que ell continua enamorat de la filla de Rocío Carrasco i Antonio David Flores i que vol tornar amb ella. Fins i tot, ha arribat a verbalitzar als seus amics que pensa que només és una mala etapa, i que la relació continuarà endavant.