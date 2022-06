Revelen que Sofia i Joan Carles haurien acudit a teràpia de parella

Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia sempre han tingut problemes de parella, un matrimoni que no ha estat romàntic ni fidel. De fet, algunes fonts asseguren que no haurien tingut relacions íntimes des que l’emèrita va quedar-se embarassada de Felip. L’objectiu era tenir un hereu home i, un cop complerta la missió, ell hauria tornat a les faldilles d’altres dones. La grega va reconèixer el 1988 que no creia en els contes de fades, el que deia després d’una altra decepció del seu marit.

Atresmedia ha preparat una sèrie sobre els Borbons, en el que han recuperat aquelles paraules i les han posat en context. La sorpresa era que el 1991, el cap dels serveis secrets hauria anotat en els seus quaderns que l’ambient a la Casa Reial estava “enrarit” i que la filla mitjana de la parella, Cristina, no feia més que dir que cada vegada era més difícil suportar la tensió entre els seus pares. Davant d’això, en veure que la situació entre ells començava a afectar els nens, Sofia i Joan Carles haurien decidit acudir a la psicòloga per fer teràpia de parella i intentar arreglar les coses entre ells.

La teràpia de parella no va funcionar amb Joan Carles i Sofia

Mai fins ara s’havia filtrat aquesta dada sobre ells, que realment haurien volgut posar-ho tot de la seva part per millorar i ser un matrimoni més sa. Com era d’esperar, però, aquestes sessions no van funcionar i el resultat no va ser gaire bo. De fet, arriben a assegurar que tot va sortir “molt malament“. El matrimoni reial tenia una situació emocional molt complexa que va afectar molt els nens, sobretot el petit Felip. El príncep veia que la mare sempre estava sola i trista, el que l’enfonsava perquè, a més a més, sortia al carrer i sentia a parlar de les amants del seu pare. El pitjor de tot era que la premsa de l’època no publicava res sobre aquestes infidelitats, el que obligava el matrimoni a fer veure que continuaven junts i feliços en les seves aparicions públiques.

Sofia va marxar de casa, enfadada amb Joan Carles

La família reial estava destruïda, expliquen, fins al punt que en el palau de La Zarzuela haurien instal·lat una porta amb clau que separava les habitacions de Joan Carles i la de Sofia. En el documental diuen que el 1975, la reina va arribar a enxampar el marit in fraganti amb una actriu molt guapa i famosa. Què va fer? Marxar a l’Índia amb els tres fills, on va trobar-se amb la seva mare. La reina Federica li hauria retret que hagués fugit en un al·legat que hauria fet reflexionar la dona de Joan Carles: “A una princesa o una reina, el seu marit mai no l’enganya. I si l’enganya, doncs ella mai no se n’assabenta. El teu lloc és Madrid, a La Zarzuela, així que torna cap a casa”. I d’aquí, a continuar amb una farsa que ha mantingut fins a aquests dies.