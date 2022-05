Mofes per l’oportú contagi de Sofia abans del dinar amb Joan Carles

Joan Carles de Borbó ja es troba a Abu Dhabi després de la seva primera visita a Espanya des que es traslladés al país àrab fa ara dos anys. Aquesta havia de ser una estada privada i sense gaire repercussió, ja que això era el que interessava a la Casa Reial per no rebre moltes crítiques. Era arriscat permetre el retorn de l’emèrit, ja que no tothom veu bé que pugui passejar-s’hi com si no hagués passat res. Joan Carles no volia amagar-se i tampoc ocultar la seva felicitat, el que li va donar ales per cridar molt l’atenció… Ahir mateix viatjava fins a Madrid per reunir-se amb el fill, qui l’hauria retret aquesta actitud quan li havia demanat discreció.

El que més s’ha comentat sobre aquestes darreres hores a la capital espanyola? El dinar familiar que van organitzar, en el qual va haver-hi l’absència destacada de Cristina de Borbó. Una de les primeres incògnites que sorgien tenia com a protagonista a la dona de Joan Carles, Sofia de Grècia. Assistiria? Acceptaria retrobar-se amb el marit després de dos anys sense veure’s i ni tan sols una trucada? En un principi es deia que no hi aniria, ja que ella es trobava de viatge oficial a Miami quan el Borbó arribava a Galícia. Sorprenentment, la Casa Reial la va forçar a tornar abans perquè pogués assistir al dinar i que la premsa no pogués dir que no hi havia anat, ja que això donaria encara més força als rumors de separació que els envolten des de fa dècades.

Quin va ser el problema? Ella va fer cas i va anar a La Zarzuela, efectivament, però a la seva arribava li haurien fet un test de coronavirus que va donar positiu. Quina casualitat, pensaran molts, que doni positiu per primera vegada justament ara després de dos anys de pandèmia esquivant la malaltia. Tenint en compte que això tornava a sonar a excusa, la Casa Reial va córrer a emetre un comunicat en el que deien que Sofia s’havia contagiat de coronavirus i que, “tot i així”, havia assistit al dinar familiar “amb la mascareta posada i les mesures de ventilació corresponents”.

Moltes mofes a Twitter per l’oportú contagi de Sofia

No ha gaudit del dinar, però no s’hauria volgut perdre l’oportunitat de veure el marit; sembla que vulguin dir. Com era d’esperar, el seu nom s’ha convertit en tendència a Twitter amb un munt de mofes sobre aquesta altra excusa de Sofia per intentar escaquejar-se de la retrobada amb el marit. Alguns han compartit una imatge viral en la que es veu una mà, en aquest cas creuen que la de Sofia, pintant la línia de positiu en el test. Ningú no es creu que hagi estat mala sort i que ell s’hagi entristit per no poder fer un petó als llavis del marit.

“La reina Sofia llepant baranes de l’aeroport per no haver de menjar amb el campechano“, “Dos anys de pandèmia i la reina Sofia s’infecta de Covid precisament el dia que ve l’emèrit. Si això no és mala sort…”, “Sofia té un oportú Covid, el que s’assembla al mal de cap de tota la vida, vaja…” o “Sofia s’ha contagiat de Covid i no podrà dinar amb Joan Carles, què estrany” són només alguns dels missatges que han omplert les xarxes socials en conèixer-se la notícia del positiu en Covid de la monarca espanyola.

La reina Sofía lamiendo barandillas en el aeropuerto para no tener que comer con el campechano https://t.co/0KeEQrLj0R — José Soto 🏳️‍🌈 (@sotosinmas) May 23, 2022

Casa Real: la Reina Sofía no ha podido asistir al almuerzo con el Rey emérito tras dar positivo en COVID.



La Reina Sofía: pic.twitter.com/bRTO30KVor — Santi Alverú (@santialveru) May 23, 2022

Dos años de pandemia y la reina Sofía va y se infecta de covid justo hoy que viene el emérito, si eso no es mala suerte… — Dr. Garco 🪬✨ (@angel_garco) May 23, 2022

Sofía tiene un oportuno Covid, lo que viene siendo el dolor de cabeza de toda la vida, vamos. — la greca (@puchifluspi71) May 24, 2022

La reina Sofía ha contraído Covid y no ha podido comer con JC. pic.twitter.com/Jnm5H6oEnx — Pilar Eyre (@pilareyre) May 23, 2022

– Doña Sofía, ya ha llegado Don Juan Carlos.

– Que pase… pic.twitter.com/pCubRJ4NNi — cristina fernandez (@juevesantes) May 23, 2022

Que el matrimoni fa aigües sembla més que evident des de fa anys. El que no s’entén és aquesta obsessió de la Casa Reial per intentar fer veure que formen una parella normal i que no hi ha problemes entre ells. A aquestes altures seria estrany que se separessin oficialment, però almenys haurien de deixar de forçar-los a fer el paperot perquè acaben fent tots el ridícul.