Més detalls de la boda de Joan Carles i Sofia, terrorífica i un despropòsit

El matrimoni de Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia ha estat un despropòsit des del principi, tal com asseguren fonts properes a la Casa Reial. Una de les periodistes millor informades sobre el tema és Pilar Eyre, la cronista catalana especialitzada en monarquies. Ella ha tret a la llum alguns dels secrets més inconfessables de la parella, la que assegura que fa vides separades i que no manté relacions des que Sofia va quedar-se embarassada de Felip VI… fa ara més de 54 anys. I què ha explicat ara? Anècdotes de la seva boda, la que hauria estat “un desastre“.

La periodista barcelonina ho explica en la seva columna de Lecturas. En ella, relata que una de les amants de Joan Carles li va preguntar poc abans de la cerimònia si estava enamorat de Sofia i ell va riure amargament: “Què dius? És clar que no, m’obliga a casar-me amb ella el meu pare perquè hem de tenir fills per continuar la dinastia. Ni tan sols sabia si m’havia de casar amb Sofia o Irene”, hauria etzibat ell amb menyspreu després d’una nit de passió amb una de les amants. Sofia tampoc no estava enamorada d’ell, sinó del duc de Kent. La seva mare l’havia intentat comprometre amb el rei Harald de Noruega, però la seva actual dona -amb qui ja sortia per llavors- hauria amenaçat de suïcidar-se i acceptava casar-se amb la princesa grega.

La boda va tenir lloc el 14 de maig del 1962 a Atenes, la que Pilar Eyre qualifica com “un despropòsit des del principi fins al final”. Sempre s’ha descrit com una cerimònia molt maca, però la cronista sap que és mentida: “La van descriure com un conte de fades i, en realitat, va ser un relat de terror“. Fins i tot els ciutadans grecs van posar el crit al cel pels diners que havia costat la boda, així com pel dot que el Parlament havia assignat a la princesa. El cap de l’oposició hauria arribat a trencar la invitació en públic en senyal de protesta.

La mare de Sofia, maleducada amb Joan Carles

Tampoc no ajudava que la mare de Sofia tractés malament Joan Carles: “No feia més que repetir que ell no era ningú i menyspreava la família. Els van obligar a pagar els bitllets d’avió i, a més a més, van fer que s’allotgessin en un hotel de segona. Cada vegada que Joan Carles entrava en un lloc, sonava Paquito el chocolatero en comptes de La marxa reial, el que era molt ridícul“. Poc després, la reina Victoria Eugenia hauria escrit una carta en la que deia: “Tot ha estat horrible. I no vull dir-te què semblava María, la mare de Joan Carles, tan grassa i mal vestida”.

La cerimònia va ser molt llarga i els nuvis haurien acabat esgotats. El pitjor? Que Joan Carles s’havia trencat la clavícula el dia anterior mentre feia karate amb el cunyat, el que va provocar-li una ferida molt lletja al braç. Quan van arribar al llit per passar la nit de noces, Joan Carles hauria plorat de dolor perquè la ferida s’havia obert i infectat. Sofia hauria estat netejant-li la ferida i intentant separar el guix de la sang.

Boda de Joan Carles i Sofia | TVE

Seixanta anys d’una boda entre dos desconeguts

Des d’aquell moment han passat seixanta anys, gairebé. Pilar Eyre deixa clar que va ser una boda “entre dues persones que no s’estimaven per llavors i que, al final, van arribar a detestar-se”. Sembla bastant evident que Joan Carles i Sofia no passaran aquest aniversari nupcial junts i el més probable és que ni tan sols es truquin: “Em diuen que no parlen des de fa anys, ni tan sols es van acomiadar quan Joan Carles va decidir traslladar-se a Abu Dhabi”. Un matrimoni trencat que ni tan sols va començar bé.