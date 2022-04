Joan Carles, ocult a Espanya? La teoria conspiranoica d’una veïna gallega

Poques vegades s’havia parlat tant d’una fotografia com de la de Joan Carles de Borbó, les filles i els nets d’aquest cap de setmana. En ella, se’ls veu a Abu Dhabi en una reunió familiar que ha generat moltíssims comentaris per l’olor de Photoshop que creava la misteriosa desaparició de les cames de Pablo Urdangarin. Arran d’això, una ciutadana de Sanxenxo compartia una teoria conspiranoica que ràpidament s’ha fet viral a Twitter. En ella, assegura que tot forma part d’un pla rocambolesc de la família reial per ocultar que l’emèrit es troba a Galícia.

La noia, Alicia Muñiz, relata un seguit de pistes i coincidències que li fan pensar que Joan Carles podria haver tornat al seu municipi gallec preferit. Entre els detalls que destaca? Quatre punts que assegura que sempre es compleixen quan hi ha visita oficial del pare de Felip VI: “Es posen a arreglar coses sense que hi hagi eleccions, augmenta la seguretat d’una manera exponencial i desproporcionada, la policia et demana el DNI quan passes per certs llocs només per saber qui hi ha per allà i comença a haver-hi inhibidors de freqüència perquè no publiquin fotos d’ell per Internet, que no se’l rastregi o el que sigui. El cas és que sempre que és aquí comença a fallar el wifi”. La teoria es reforça pels comentaris que ha rebut el fil, en el que altres veïns de la localitat asseguren que ells també ho han notat i que creuen que té raó en tot el que comenta.

Soy de Sanxenxo, y llevo más de una semana afirmando que EL REY EMÉRITO ESTÁ AQUÍ, de "estrangis", intentando pasar desapercibido, pero estar, está aquí.

Abro hilo explicándoos el porqué 🧵 — (M)Alicia Muñiz (@voncaramel) April 18, 2022

Y es que cuando él viene ocurren 4 hechos fundamentales que no ocurren el resto del año o por otras personas, y son los siguientes:



1️⃣ Se ponen a arreglar cosas sin que haya elecciones. — (M)Alicia Muñiz (@voncaramel) April 18, 2022

Ej: Si el Rey está, aunque sea de incógnito, en X bar o en el náutico (lugar usual en el que suele estar), y tú rondas mucho por ese lugar aún sin saberlo, te pedirán identificación.

Esto suele pasar sobre todo en Nanín, zona del municipio en el que se hospeda cuando viene. — (M)Alicia Muñiz (@voncaramel) April 18, 2022

També creu que és sospitós que hagin publicat una fotografia familiar precisament ara, quan mai no ho havien fet abans en els dos anys que porta Joan Carles a Abu Dhabi. El fotomuntatge també l’ajuda a treure a la llum que creu que van fer la fotografia a Sanxenxo i que van col·locar un fons dels Emirats per despistar: “S’han tallat les cames de Pablo per error quan el programa va retallar la família del fons per posar-la en un altre fons. L’han canviat per assegurar la intimitat i protecció de Joan Carles, tot evitant mostrar la ubicació… per assegurar la seva intimitat i protecció o perquè no es vegi que estan a Espanya?”, es pregunta l’autora d’aquest fil conspiranoic.

… cuando el programa recortó a la familia del fondo, para ponerla en otro fondo ya que lo han cambiado para asegurar la intimidad y protección del Rey no mostrando su ubicación.



¿Para asegurar su intimidad y protección o para que no se vea que están en España? — (M)Alicia Muñiz (@voncaramel) April 18, 2022

No seria d’estranyar que la Casa Reial enganyés tothom i intentés ocultar la presència de Joan Carles a Espanya, un retorn incòmode que no agradaria i que segurament provocaria crítiques i fúria dels veïns gallecs que no volen que es passegi per allà com si res no hagués passat. De moment tot queda en un seguit de casualitats que caldrà veure si acaben generant una confirmació oficial.