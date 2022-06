Pilar Eyre diu com és realment la relació actual entre Joan Carles i Felip

Joan Carles de Borbó tenia la intenció de tornar a Sanxenxo aquest cap de setmana, però diverses fonts asseguren que Felip VI no li ho hauria permès. Una de les periodistes que manté aquesta informació és Pilar Eyre, la cronista catalana que més sap sobre aquesta família. Aquest dimecres ha acudit al plató del Tot es mou de TV3 per donar la seva opinió sobre l’última polèmica que protagonista l’emèrit, ara que El Mundo assegura que Hisenda està començant a investigar els regals que hauria rebut en algunes caceres a les que el van convidar.

“A mi el que m’hauria estranyat és que Joan Carles hagués tornat a venir. Ara investiguen els regals que hauria rebut, entre els que destaquen els maletins amb què haurien omplert el seu jet privat quan tornava de Kazakhstan. Cal recordar que el cunyat del president d’aquell país va assegurar que li van dir que li donaven aquells diners a Joan Carles perquè era un rei “d’un país pobre” i que necessitava que l’ajudessin per arribar a finals de mes. Aquí a TV3 es va fer un reportatge al respecte que no sé per què no ha tingut més repercussió… Bé, sí que ho sé”, ha deixat caure la periodista.

Pilar Eyre parla de l’absència de Joan Carles a Sanxenxo | TV3

Felip VI no permetrà que Joan Carles torni a Espanya aviat

Després de tota la controvèrsia que va generar el seu viatge a Galícia del mes passat, sembla clar que no deixaran que torni en un quant temps: “És impossible que vingui. Penseu que en aquesta visita, alguns periodistes es van atrevir a preguntar-li si creia que havia de donar explicacions. El següent pas és que, en la següent visita, li preguntin sobre els diners que ha robat o les seves amants… el que la Casa Reial no pot consentir. En aquest viatge s’ha demostrat que els dos reis tenen comportaments totalment diferents. Veure Joan Carles fora de control en un viatge grotesc ha beneficiat molt el seu fill Felip perquè se l’estan venent com una víctima del pare”.

El Borbó sempre presumiria de ser “un patriòtic”, però certament els seus actes són bastant contradictoris amb aquesta idea: “Sempre parla de la pàtria i la pàtria… Doncs jo crec que Joan Carles és un gran egoista. La prova més gran d’això és que té el domicili fiscal a Abu Dhabi, que sembla que tots ens hem oblidat d’això. Ara el volen perseguir, però no servirà de res perquè té el domicili allà i cap investigació arribarà lluny”. Quin és el problema de tot plegat, segons Pilar Eyre? Que Joan Carles està envoltat de quatre o cinc fanàtics que li diuen que ho fa tot bé i que la gent l’adora a Espanya: “Això fa que ell tingui una visió de la realitat totalment equivocada”.

Com està la relació entre Joan Carles i Felip?

Pilar Eyre té clar que hi ha “un trencament familiar total” des que Felip va emetre el comunicat en el que deia que es desvinculava dels negocis del pare. Des de llavors només haurien parlat dues vegades per telèfon i totes dues haurien estat per interessar-se sobre temes de salut: “La relació ja no era bona fa dos i tres anys, encara que és cert que s’ha empitjorat encara més des que l’emèrit va marxar a Abu Dhabi. Felip va matar el pare figuradament en aquell escrit per trencar amb la monarquia anterior, el que ha fet molt de mal al seu pare”.

Ara que s’han tornat a veure a Espanya en la famosa reunió, les coses han canviat? Pilar Eyre assegura que no: “Ens han venut que va ser una trobada cordial, però em diuen des de dins que en realitat va ser una reunió molt tensa en la que Joan Carles va voler discutir amb ell per fer-li entendre el seu punt de vista… el que és totalment diferent del de Felip”.

▶ "Les relacions entre Felip i Joan Carles estan tan trencades com fa dos o tres anys. No es parlaven des de feia molt de temps, des del comunicat de Felip en què es desvinculava dels negocis del pare." @pilareyre, periodista i escriptora#TotEsMouTV3https://t.co/IV0ziQH75v — Tot es mou (@totesmoutv3) June 8, 2022

Joan Carles i Corinna s’enfrontaran als jutjats el pròxim 1 de juliol

Pilar Eyre ha volgut recordar una dada important que podria empitjorar encara més la situació de l’emèrit: “El pròxim dia 1 de juliol, Joan Carles s’enfrontarà a Corinna en un judici gravíssim. La seva examant l’ha denunciat a Anglaterra per assetjament i injúries i demana una indemnització molt important. Crec que aquesta seria una bona oportunitat perquè Joan Carles donés explicacions i dir què hi ha de cert en totes les acusacions que han fet contra ell. El més lògic, però, és pensar que arribaran a un acord extrajudicial per evitar-se la vista. Ara bé, en cas que facin això passaran dues coses. La primera, que tothom pensarà que les acusacions de Corinna són certes i, segon, tots ens preguntarem d’on sortiran els diners per pagar aquest acord milionari”. El que ha deixat clar la periodista és que només coneixem la punta de l’iceberg de tot el que ha passat entre Joan Carles i Corinna.