Pilar Eyre revela tota la veritat sobre la visita de Joan Carles

El primer viatge de Joan Carles de Borbó a Espanya després de dos anys a Abu Dhabi ha estat el tema de la setmana. No ha agradat gens veure’l passejar-se per Galícia com si res no hagués passat, envoltat d’amics i gaudint d’una jornada al club nàutic de Sanxenxo. Alguns veïns el van arribar a rebre entre aplaudiments… el que ha indignat molts detractors de l’emèrit, entre els que destaquen com Laura Fa o Jorge Javier Vázquez. L’última a pronunciar-se ha estat Pilar Eyre, que centra la columna a Lecturas en analitzar precisament aquesta visita del Borbó.

La periodista catalana considera que aquest viatge ha donat molts titulars, entre els que destaca que els amics més propers de Joan Carles “l’han deixat sol“. I per què ho diu, això? Es basa en l’absència d’Amancio Ortega, del president de la Xunta, dels seus amics rics i d’aquells de tota la vida: “Ningú, no va anar a veure’l ningú. S’ha hagut de conformar amb la presència dels companys de regates”.

A més a més, creu que la seva imatge ha tret a la llum l’empitjorament de la seva salut: “La impressió que ens ha deixat aquests dies que ha estat entre nosaltres ha estat aquesta, la d’un home gran amb molts problemes de mobilitat, amb la cara desencaixada per culpa del dolor i ulls tristos. Ha donat bandades físiques i també de comportament. Que si ha vingut ha de pujar al vaixell per fer-se la foto? Doncs cap allà que va, encara que és evident l’esforç sobrehumà que fa en intentar pujar o baixar de la coberta. Que s’assabenta per la premsa que el net Pablo Urdangarin juga a Pontevedra? Doncs se l’ha d’anar a veure“.

Joan Carles assisteix a un partit del net | Europa Press

Pilar Eyre, indignada amb la imatge que ha ofert Joan Carles de Borbó

La catalana té clar que els somriures del rei emèrit espanyol volen ocultar una gran tristesa: “Barbacoes, sopars, passejos… Joan Carles ha dit que sí a tot amb un somriure pintat a la cara que més aviat sembla la ganyota d’un pallasso trist“. L’únic moment que creu que va ser sincer? Quan va enfadar-se amb els periodistes en el moment que li van preguntar per la seva família: “Pregunta’ls-hi a ells, jo sóc aquí”, va dir tot defugint de respondre un dubte que es generava molta gent, ja que sobtava que només estigués acompanyat de la infanta Elena.

La part més interessant de la columna arriba tot just després, quan Pilar Eyre analitza per què han acceptat la visita de Joan Carles. Els culpables? Els seus amics, que haurien posat el crit en el cel en assabentar-se que Felip VI viatjaria a Abu Dhabi i que no tenia intenció de veure ni parlar amb el pare: “Quin fill fa això?, es preguntaven. I, a partir d’aquí, van començar a fer tuits i pressionar perquè La Zarzuela organitzés el viatge i filtrés a la premsa que pare i fill havien parlat per telèfon”.

Joan Carles arriba a La Zarzuela per dinar amb la família | Europa Press

Pilar Eyre es mostra indignada per aquesta visita exprés de Joan Carles: “Tot ha pogut costar mig milió d’euros, el que ningú no sap qui ha pagat. Han estat cinc jornades per oblidar, una imatge patètica i una òpera bufa en la que no saps riure o plorar. Com també creen la mateixa sensació totes les vegades que els amics parlen de l’estima de Joan Carles cap al seu país, del que va oblidar-se en traslladar-se a Abu Dhabi. I és que el seu gran amor cap a Espanya acaba en la seva butxaca”. Contundent, sincera i sense pèls a la llengua. Pilar Eyre torna a centrar un escrit en una família reial de la que sap molt, però de la que també té la seva opinió.