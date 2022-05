Els convidats i les absències en el dinar familiar de Joan Carles Borbó

Ha arribat el dia. Joan Carles de Borbó ha tornat a trepitjar La Zarzuela després de dos anys lluny de casa i sense ser-hi ben rebut. L’emèrit ha aprofitat l’estada a Espanya per retrobar-se amb el fill, Felip VI, que ha cedit després de mesos sense parlar-se i ha organitzat un dinar privat amb altres membres de la família. La gran incògnita era la llista de convidats. En un principi, el comunicat oficial que emetia la Casa Reial deia que Joan Carles dinaria amb Felip “i amb Sofia“, a qui forçaven a viatjar des de Miami sense poder posar cap excusa. Ara bé, les revistes del cor afegeixen més noms a la llista d’assistents.

Molts es preguntaven què faria Letícia, ja que seria realment lleig no presentar-se al dinar familiar quan es fa a casa seva. Ha estat dos anys sense veure el sogre, però finalment ha hagut d’empassar saliva i posar bona cara -o no- davant la seva visita puntual. Al seu costat ha tingut la filla, Sofia, que hauria sortit de l’escola una mica abans per aprofitar aquesta estona amb l’avi a qui menys veu.

Cristina de Borbó, la gran absència del retrobament familiar

Els fotògrafs han captat Joan Carles a l’entrada del palau a les deu del matí, quan hauria començat una reunió amb Felip de la que no s’ha sabut res. Poc després començava el dinar, al que també han assistit altres Borbons. La revista Semana té la llista completa en exclusiva: Felip i Letícia, Sofia i la seva germana Irene de Grècia, la Sofia petita, Margarita de Borbó i María Zurita (la germana de Joan Carles i la seva filla, respectivament), Elena de Borbó i els seus dos fills Froilán i Victoria Federica.

Tenint en compte això, queda clar qui és la gran absent: Cristina de Borbó. Ni ella ni cap dels seus quatre fills haurien aparegut per La Zarzuela en aquest dinar de retrobament de Joan Carles. No se’ls esperava, tampoc, ja que no han tornat a trepitjar el palau des que esclatés tot l’escàndol corrupte d’Iñaki Urdangarin. És cert que s’ha acabat separant d’ell, però sembla que ni tan sols un divorci és suficient per a què el seu germà Felip la perdoni i torni a permetre que s’integri a la família.

Com era d’esperar, la Casa Reial no ha emès cap fotografia d’aquesta trobada. El missatge que han volgut transmetre en tot moment és que aquesta es tractava d’una visita informal de l’emèrit, que simplement tenia ganes de tornar a casa per poder veure els amics i retrobar-se amb la família. No s’espera veure cap imatge, així que les revistes del cor i els més tafaners es quedaran amb les ganes. Ara només cal esperar a les primeres filtracions de dins de palau per poder saber com ha estat aquest dinar… el que, tenint en compte les circumstàncies, hauria d’haver estat bastant incòmode.

L’última imatge de la família reial, durant el 80è aniversari de Sofia | Europa Press

Joan Carles, espectador d’un partit de Pablo Urdangarin

En aquests quatre dies a Espanya, Joan Carles també ha pogut veure el seu net més barceloní: Pablo Urdangarin. El jove, fill d’Iñaki i Cristina de Borbó, està triomfant en l’equip blaugrana d’handbol, que curiosament disputava un partit a Pontevedra aquest cap de setmana. L’emèrit ha volgut aprofitar la casualitat per acudir com a espectador al partit del net, amb qui parlava i reia durant uns minuts sota l’atenta mirada dels fotògrafs.

Joan Carles assisteix a un partit de Pablo Urdangarin | Europa Press

En la seva arribada a Catalunya, el noi ha reconegut que va ser un moment molt emocionant davant els micròfons d’Europa Press: “Qualsevol persona vol que la seva família vagi a veure’l a un partit, aquesta és una cosa bona”.