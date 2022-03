Així és la casa que ha escollit Joan Carles per al seu retorn a Espanya

Joan Carles de Borbó té clar que vol tornar a Espanya aviat, un desig que s’estaria començant a materialitzar. Viva la vida, el programa del cor de Telecinco, s’ha posat en contacte amb fonts properes a l’emèrit per saber on s’allotjaria. Cal destacar que des de la Casa Reial han deixat clar que el pare de Felip VI no tornarà a La Zarzuela en cap cas, així que ell hauria començat a fer córrer la veu per buscar una casa en la que allotjar-se. La zona escollida? La seva estimada Galícia i, més concretament, la localitat marítima de Sanxenxo.

Actualment, aquest és aquí on Joan Carles té més amistats gràcies a la seva connexió amb el club nàutic de la localitat de Pontevedra. Tenint en compte que només s’estarà a Espanya temporalment, hauria preferit fer-ho en bona companyia i lluny de la família que li ha donat l’esquena. El programa ha localitzat la que seria la seva casa, una finca molt propera a la casa del seu millor amic Pedro Campos. Diversos testimonis asseguren que estan veient com arreglen i remodelen la casa, un espai que seria perfecte per a ell perquè ofereix totes les comoditats imaginables, moltes càmeres i molta privacitat. Parlem d’una casa molt àmplia, amb jardí enorme, accés al mar i piscina privada.

La espectacular casa en la que el rey emérito viviría en Sanxenxo: 4.000 metros cuadrados y con acceso al mar #VivaLaVida494 https://t.co/f155N2AbZN — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 27, 2022

Li hauria agradat que estigui a pocs metres de la casa del seu amic i també bastant propera al Club Nàutic en el que participa. Tot just al costat de la casa, hi ha una petita edificació preparada per als escortes de l’emèrit. En total? Gairebé 4.000 metres quadrats per a ell. El que l’hauria convençut hauria estat, precisament, la bona ubicació i la seguretat que ofereix amb murs de sis metres i la instal·lació de moltes càmeres de seguretat arreu.

La casa que preparen per a Joan Carles de Borbó, amb murs de sis metres | Telecinco

En cas de confirmar-se, aquesta seria la primera parada de Joan Carles quan decideixi tornar a Espanya encara que sigui de manera temporal. Els paparazzi tindran fàcil localitzar-lo, encara que en les imatges es veu una gran porta d’accés a la finca que serà infranquejable tenint en compte tots els membres de seguretat que tindrà en el seu equip.